АО «СЭГЗ» открыл участок по производству тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев
«Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ», Удмуртия) открыл участок по производству тяжёлых тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев, которые позволят заместить на российском рынке продукцию европейских производителей.
Объем инвестиций в новое импортозамещающее производство составил 268 млн рублей, из которых 200 млн рублей — льготный кредит федерального Фонда развития промышленности по программе «Конверсия», остальное — собственные средства предприятия.
Двигатель ДАТ-72 разработан специалистами СЭГЗ и производится из российских материалов. На первоначальном этапе планируется выпуск 1000 изделий в год.
Предсерийные ДАТ-72 прошли испытания на трамвае в условиях реальной эксплуатации в Москве и показали хорошие результаты по стабильности работы и соответствию заявленным параметрам.
Основным заказчиком двигателей ДАТ-72 стал крупнейший российский производитель пассажирского электротранспорта компания «ПК Транспортные системы» (ООО «ПК ТС»). При разработке новых низкопольных трамваев предприятие искало поставщиков тяговых двигателей в России и Европе, в частности, в Австрии. Произвести мощный, но при этом компактный, электродвигатель в итоге смогли на СЭГЗ.
Ключевыми преимуществами нового двигателя являются повышенный срок службы, более низкая цена по сравнению с импортными аналогами при сопоставимых технических характеристиках. Кроме того, важным преимуществом сарапульских двигателей станет наличие у них защиты подшипниковых узлов от электроэрозии. Это характерная для электротранспорта проблема, которая может приводить к выходу из строя двигателя.
Выручка от реализации проекта составит более 500 млн рублей в год. На новом участке созданы 150 рабочих мест, сотрудники, которые будут работать на производстве ДАТ-72, пройдут обучение в корпоративном учебном центре СЭГЗ.
До последнего времени 75% тяговых электродвигателей для российских низкопольных трамваев закупалось в Чехии и Австрии. Создание отечественного производства в Сарапуле поможет заместить до 50% импорта и даст возможность укомплектовывать до 250 трамваев в год.
Трамваи серий 71-931М «Витязь» и 71-911ЕМ «Львёнок», на которые устанавливается новый электродвигатель, эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Улан-Удэ, Череповце, Ульяновске, Ижевске и Красноярске.
По данным Индекса ВЭБ.РФ, средний возраст трамвайного парка в крупнейших городах страны составляет около 26 лет. Его обновление будет производиться в рамках федеральной программы модернизации городского электротранспорта с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, средств Фонда национального благосостояния, финансирования ВЭБ.РФ и частных инвесторов-концессионеров. Одна из целей программы — обновить не менее 1500 трамвайных вагонов.
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