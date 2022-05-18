АО «СЭГЗ» открыл участок по производству тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев

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«Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ», Удмуртия) открыл участок по производству тяжёлых тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев, которые позволят заместить на российском рынке продукцию европейских производителей.

Объем инвестиций в новое импортозамещающее производство составил 268 млн рублей, из которых 200 млн рублей — льготный кредит федерального Фонда развития промышленности по программе «Конверсия», остальное — собственные средства предприятия.

Двигатель ДАТ-72 разработан специалистами СЭГЗ и производится из российских материалов. На первоначальном этапе планируется выпуск 1000 изделий в год.

Предсерийные ДАТ-72 прошли испытания на трамвае в условиях реальной эксплуатации в Москве и показали хорошие результаты по стабильности работы и соответствию заявленным параметрам.

Основным заказчиком двигателей ДАТ-72 стал крупнейший российский производитель пассажирского электротранспорта компания «ПК Транспортные системы» (ООО «ПК ТС»). При разработке новых низкопольных трамваев предприятие искало поставщиков тяговых двигателей в России и Европе, в частности, в Австрии. Произвести мощный, но при этом компактный, электродвигатель в итоге смогли на СЭГЗ.

Ключевыми преимуществами нового двигателя являются повышенный срок службы, более низкая цена по сравнению с импортными аналогами при сопоставимых технических характеристиках. Кроме того, важным преимуществом сарапульских двигателей станет наличие у них защиты подшипниковых узлов от электроэрозии. Это характерная для электротранспорта проблема, которая может приводить к выходу из строя двигателя.

Выручка от реализации проекта составит более 500 млн рублей в год. На новом участке созданы 150 рабочих мест, сотрудники, которые будут работать на производстве ДАТ-72, пройдут обучение в корпоративном учебном центре СЭГЗ.

До последнего времени 75% тяговых электродвигателей для российских низкопольных трамваев закупалось в Чехии и Австрии. Создание отечественного производства в Сарапуле поможет заместить до 50% импорта и даст возможность укомплектовывать до 250 трамваев в год.

Трамваи серий 71-931М «Витязь» и 71-911ЕМ «Львёнок», на которые устанавливается новый электродвигатель, эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Улан-Удэ, Череповце, Ульяновске, Ижевске и Красноярске.

По данным Индекса ВЭБ.РФ, средний возраст трамвайного парка в крупнейших городах страны составляет около 26 лет. Его обновление будет производиться в рамках федеральной программы модернизации городского электротранспорта с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, средств Фонда национального благосостояния, финансирования ВЭБ.РФ и частных инвесторов-концессионеров. Одна из целей программы — обновить не менее 1500 трамвайных вагонов.

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