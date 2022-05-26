В Новосибирске прошли огневые испытания композитных элементов крыла самолёта МС-21

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В Центре компетенций Национальной технологической инициативы (ЦНМФ) успешно завершён цикл огневых испытаний элементов конструкции самолётов МС-21 и SuperJet Aurus, сообщили в пресс-службе новосибирского Академгородка.

Как рассказали в пресс-службе, одним из приоритетных направлений работы ЦНМФ «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» являются заказы от авиастроительной отрасли. Для этих целей в структуре Центра была создана лаборатория огневых испытаний авиационных материалов и конструкций. Ранее таких лабораторий в России не было. Во время работы над «Суперджетом» подобные испытания проводились на территории Евросоюза. Создатели центра уже имеют наработки, среди которых участие в разработке композитного крыла МС-21, внедрение одностенных углеродных нанотрубок.

В консорциум на базе Новосибирского государственного университета вошли Новосибирский государственный технический университет, Сколтех, Санкт-Петербургский Политехнический университет, компания OCSiAl, инженерные центры, резиденты новосибирского Академпарка.

В марте-апреле 2022 года в ЦНМФ были испытаны образцы отечественных композиционных материалов производства компаний Umatex и Инумит, из которых выполнено крыло и агрегаты механизации крыла самолёта МС-21.

«Все образцы прошли испытания с первого раза, что было неожиданным и очень радостным событием. Отечественные материалы показали себя лучше зарубежных. В рамках подготовки и проведения испытаний получилась плодотворная совместная работа с Заказчиком по достижению нужного результата. Следующим этапом станут испытания ещё ряда элементов крыла МС-21», — рассказал ведущий инженер-испытатель ООО ИК ЦТО Кирилл Токмань.

Кроме того ЦНМФ ведёт совместную работу с ОДК и СибНИА. В частности, объединёнными усилиями ЦНМФ и СибНИА будут создаваться и проходить испытания новые, в том числе, композитные материалы для авиации.

«Мы готовы к росту спроса на нашу работу и сможем его удовлетворить. Более того, сегодня мы рассматриваем возможность выхода за рамки авиастроения, проводить аналогичные испытания на огнеупорность для элементов конструкции судов и подводных лодок», — отметил руководитель ЦНМФ Антон Рязанцев.