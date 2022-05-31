На шахте «Распадская» в Кемеровской области запустили новую лаву
На шахте «Распадская» Распадской угольной компании введена в эксплуатацию новая лава с промышленными запасами более 3,5 млн тонн угля. Протяжённость нового выемочного участка составляет 1,8 км, длина лавы — 300 метров. Выполнен весь комплекс горно-капитальных, проходческих и монтажных работ. В рамках подготовки лавы бригады проходческих участков № 19 и 15 прошли более 6 км горных выработок.
Особое внимание уделено промышленной безопасности выемочного участка. В лаве смонтированы цифровые системы машинного зрения, которые позволяют круглосуточно в режиме онлайн отслеживать все технологические процессы. Установлено 17 видеокамер, цифровые датчики непрерывного геофизического контроля угольного массива, контроля аэрогазовой обстановки и другие.
Отработка запасов новой лавы ведется на глубине свыше 500 метров. Забой оснащен современным механизированным комплексом и очистным комбайном ведущих мировых производителей. Возможности оборудования позволяют ежемесячно добывать до 280 тысяч тонн угля.
В очистном забое работает один из лучших коллективов Распадской угольной компании — бригада Андрея Киреева добычного участка № 32. Отработку запасов горняки будут вести в течение полутора лет.
На шахте «Распадская» добывают коксующийся уголь марки ГЖ. В 2022 году горняки планируют выдать на-гора более 5 млн тонн.
После обогащения на фабрике «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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