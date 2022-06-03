В Кургане открыли новое производство фитингов для инженерных трубопроводов водо- и газоснабжения
На базе нового индустриального парка «Курган Энергомаш», который открыли этой весной, запустили второе импортозамещающее производство.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-42739553&id=456240091&hash=1bafda95fba207e1&hd=2
Сейчас лучшее время для старта, ведь этот год исключительно выгодный для предприятия — год импортозамещения, так как европейские аналоги прекратили свои поставки в Россию, отмечает директор предприятия «ЛД Фитинг» Олег Девяткин.
— Мы планируем занять 30% общего российского рынка. Цель нашего завода — достигнуть 50%, а также избавить от импортозависимости нашу страну и полностью произвести импортозамещение, — поделился директор предприятия «ЛД Фитинг» Олег Девяткин.
На новом промышленном предприятии теперь выпускают не только полипропиленовую трубу, востребованную в сфере ЖКХ для систем отопления, водоснабжения, но и фитинги — соединительную часть трубопровода. Продукция производится исключительно из российского материала. Латунный круг делают в Челябинске, где он проходит весь технологический контроль от сортировки поступающего лома до строгого контроля химического состава литейного сплава. Всю основную продукцию делают в Кургане.
— Есть предприятия, которые в таком соотношении идут, производят латунные краны, латунные фитинги, какую-то долю рынка занимают, но мы хотим занять крупную долю рынка, — комментирует директор предприятия «ЛД Фитинг» Олег Девяткин.
Открытие нового предприятия позволит увеличить количество рабочих мест до 100 человек.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.