В Кургане открыли новое производство фитингов для инженерных трубопроводов водо- и газоснабжения

На базе нового индустриального парка «Курган Энергомаш», который открыли этой весной, запустили второе импортозамещающее производство.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-42739553&id=456240091&hash=1bafda95fba207e1&hd=2

Сейчас лучшее время для старта, ведь этот год исключительно выгодный для предприятия — год импортозамещения, так как европейские аналоги прекратили свои поставки в Россию, отмечает директор предприятия «ЛД Фитинг» Олег Девяткин.

© oblast45.ru

— Мы планируем занять 30% общего российского рынка. Цель нашего завода — достигнуть 50%, а также избавить от импортозависимости нашу страну и полностью произвести импортозамещение, — поделился директор предприятия «ЛД Фитинг» Олег Девяткин.

На новом промышленном предприятии теперь выпускают не только полипропиленовую трубу, востребованную в сфере ЖКХ для систем отопления, водоснабжения, но и фитинги — соединительную часть трубопровода. Продукция производится исключительно из российского материала. Латунный круг делают в Челябинске, где он проходит весь технологический контроль от сортировки поступающего лома до строгого контроля химического состава литейного сплава. Всю основную продукцию делают в Кургане.

© oblast45.ru

© oblast45.ru

— Есть предприятия, которые в таком соотношении идут, производят латунные краны, латунные фитинги, какую-то долю рынка занимают, но мы хотим занять крупную долю рынка, — комментирует директор предприятия «ЛД Фитинг» Олег Девяткин.

Открытие нового предприятия позволит увеличить количество рабочих мест до 100 человек.