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Медучреждения

В Москве (Строгино) после ремонта открылась детская поликлиника

 © szaopressa.ru

Капитальный ремонт проводился в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +". Здесь не только обновили фасад здания, отремонтировали инженерные коммуникации, но и установили новое, современное оборудование. Вокруг здания провели дополнительное озеленение, высадили деревья, обновили газон. Для малышей обустроили детскую площадку.

«Это событие, которое мы все очень ждали. Наконец, мы можем открыть двери для своих маленьких пациентов! Добро пожаловать!» — такое сообщение появилось вчера, 25 июля, на официальном сайте лечебного учреждения.

В честь открытия поликлиники для детей на площадке был устроен яркий праздник. Малыши вместе с родителями смогли принять участие в творческих мастер-классах, увлекательных конкурсах, танцевальном флеш-мобе. Первые посетители поликлиники протестировали запись к врачу через инфомат, оценили удобство навигации и новые уютные интерьеры.

 © szaopressa.ru
Источник: https://szaopressa.ru/v-strogine-po...onta-otkrylas-detskaya-poliklinika/

модернизация здравоохранения, Москва
  • 2
    Kolyda Kolyda
    28.07.2222:53:52

    За ремонт поликлиник в Москве взялись в полную силу. Поликлиники в типовых районах типовых хрущевок тоже типовые, четырехэтажные панельки. Нашу поликлинику в ремонт вывели под Новый, 2022, год. Первоначально было объявлено, что ремонт продлиться два года, но сейчас оказалось, что планы сменились и ремонт сделают за год. Обещают открытие 19 декабря. Очень бы хотелось! Но кроме ремонта самого здания хорошо бы было чтобы «отремонтировали» здравоохранение, чтобы вернули в поликлинику врачей-специалистов, вернули процедурные кабинеты, а то сейчас ради показаться окулисту или пройти физиопроцедуры необходимо ехать в ДКЦ на двух автобусах.

    #1252400
    • 0
      InnaPaint InnaPaint
      03.08.2212:01:29

      У нас в Северном Тушино тоже открылась поликлиника детская после ремонта, думали отмучились ездить с ребенком черти куда, так нет, рентгена нет, ехать на метро час в другой район, дерматолога нет, ехать в другой район, кардиолога нет, он вообще только при больнице на другом конце Москвы. Такая медицина, только фасад красивый.

      #1252546
      • 0
        Нет аватара termometrix
        03.08.2216:31:00

        Такая медицина, только фасад красивый.

        В Северном Тушино открылась детская поликлиника после капитального ремонта

        — Заменены инженерные сети, обновлен фасад здания, бассейн для младенцев. Все кабинеты, включая ЭКГ/кардиологическое исследование/, рентген, физиотерапию, УЗИ, оснащены новым, самым современным оборудованием.

        https://grandne...alnogo-remonta/

        Одельно детская кардиология в районе Северное Тушино Москвы

        -Детское отделение ГП № 219

        -Детская городская клиническая больница им Башляевой

        Список врачей Детских кардиологов в районе Северное Тушино (город Москва). Всего найдено 11 детских кардиологов в поликлиниках района Северное Тушино.

        https://registr...kie-kardiologi/

        Детские дерматологи в районе Северное Тушино

        https://registr...ie-dermatologi/

        Детская городская клиническая больница им Башляевой

        #1252554
        • InnaPaint InnaPaint
          07.08.2216:27:41

          Какой смысл в ваших ссылках, если направления на руках реальные совсем другие, на Рентген в Мневники, к дерматологу на Октябрьское поле, а к кардиологу на Юго-Запад, а вовсе не в больницу Башляевой.

          #1252622
          • Нет аватара termometrix
            07.08.2218:17:17

            Это вина того, кто дал вам следующие направления либо у Вас нет полиса ОМС,у Вас нет медицинской страховки.В Интернете существует электронная медицинская регистратура города Москвы, через которую можно записаться на прием к профильному врачу по месту жительства, система называется ЕМИАС.

            Приложение ЕМИАС.ИНФО предоставляет запись к врачам в городские поликлиники Москвы и доступ к своей электронной медкарте.

            Возможности:

            — запись на прием к врачу, просмотр/отмена/перенес записей;

            — запись к специалистам по направлениям;

            ----------------------------------

            Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ч.5, ст. 19.

            Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26 апреля 2012 г. N 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», пункты 13-15.

            скрытый текст

            Отредактировано: termometrix~18:35 07.08.22
            #1252623
          • Нет аватара termometrix
            07.08.2219:00:57

            на Рентген в Мневники, к дерматологу на Октябрьское поле, а к кардиологу на Юго-Запад

            Где конкретно? В какие конкретно поликлиники или частные медицинские центры вас направил врач общей практики и почему именно туда?

            #1252624
    • 0
      Нет аватара termometrix
      03.08.2216:33:53

      а то сейчас ради показаться окулисту или пройти физиопроцедуры

      В обновленных поликлиниках есть и окулисты и физиотерапевты.

      #1252555
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