В Москве (Строгино) после ремонта открылась детская поликлиника
Капитальный ремонт проводился в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +". Здесь не только обновили фасад здания, отремонтировали инженерные коммуникации, но и установили новое, современное оборудование. Вокруг здания провели дополнительное озеленение, высадили деревья, обновили газон. Для малышей обустроили детскую площадку.
«Это событие, которое мы все очень ждали. Наконец, мы можем открыть двери для своих маленьких пациентов! Добро пожаловать!» — такое сообщение появилось вчера, 25 июля, на официальном сайте лечебного учреждения.
В честь открытия поликлиники для детей на площадке был устроен яркий праздник. Малыши вместе с родителями смогли принять участие в творческих мастер-классах, увлекательных конкурсах, танцевальном флеш-мобе. Первые посетители поликлиники протестировали запись к врачу через инфомат, оценили удобство навигации и новые уютные интерьеры.
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