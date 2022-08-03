Лидеры ТЭК готовят специалистов со школьной скамьи

Качество квалификации сотрудников всех уровней, наряду с имиджевым капиталом с каждым годом составляет всё большую долю в стоимости бизнеса ведущих компаний. На российском рынке труда сложилась многовекторная ситуация: при общем сокращении количества рабочих мест в промышленности, предприятия испытывают дефицит рабочей силы, потому что требования к квалификации сотрудников выросли многократно. Виной тому — техническое переоснащение производства, а также всё более высокий начальный уровень для тех, кто только устраивается на свою первую работу.

Студенты на производственной практике © Фото из открытых источников

Российский центр мониторинга развития промышленности провёл исследование, в котором 500 руководителей предприятий главной кадровой проблемой, с которыми они сталкиваются, обозначили дефицит высококвалифицированных рабочих и инженеров, и чуть меньше — специалистов среднего звена: мастеров участков, технологов, бригадиров.

Эту задачу крупные компании часто решают совместно с вузами и средними специальными учебными учреждениями.

НОВАТЭК. Крупнейший энергетический холдинг страны многие годы выстраивает отношения по подготовке необходимых специалистов. С 2019 года НОВАТЭК и главная кузница нефтегазовых кадров в стране — РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина — запустили магистерскую программу «Криогенные технологии и оборудование газовой отрасли», выпускники которой смогут найти применение своим знаниям в растущей СПГ-индустрии. А кафедру «Оборудования нефтегазопереработки» НОВАТЭК опекает еще с 2010 года.

Местные вузы всегда рады сотрудничеству, при водящему к устройству студентов © Фото из открытых источников

ФОСАГРО. Гигант химпрома, реализует несколько целевых программ. Участники проекта «ФосАгро-классы» — учащиеся 10-х и 11-х классов школ физико-математического и химико-математического профилей. Проектом предусмотрена реализация мер по популяризации технического образования среди школьников, предоставление современной производственной базы для повышения эффективности учебного процесса и необходимого для учебы оборудования, а также поддержка перспективных учеников и преподавателей. С 2013 года «ФосАгро» реализует комплексную программу взаимодействия с БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». На его базе при поддержке группы работает базовая кафедра Ивановского государственного химико-технологического университета, в рамках которой проходят обучение студенты и работники предприятий «ФосАгро». В 2018 году на базе колледжа открыт Специализированный центр компетенций (СЦК) по направлению химической отрасли с целью повышения уровня профессиональных навыков и развития компетенций студентов с учетом требований международных стандартов WorldSkills.

Победы на конкурсах - превосходное начало карьеры © Фото из открытых источников

ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ. Индустриальная строительная компания, известная крупными проектами в разных отраслях, даёт возможность предприятиям, входящим в систему КХМ, напрямую по своим кадровым задачам сотрудничать с местными вузами. Удмуртским КХМ подписано соглашение о сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университетом им. М.Т. Калашникова в области образования. «КХМ-Волга» ведут переговоры с ЯГТУ о сотрудничестве на заключение целевых договоров. Студенты АлтГТУ из Барнаула с интересом посещают дни открытых дверей «Барнаулметаллургмонтажа», а ярославские учащиеся проходят практику и знакомятся с производством на «Коксохиммонтаж-Волга». Разрабатываются проекты с московскими и дальневосточными вузами.

Строгий инструктаж предшествует посещению производственных площадок © Фото из открытых источников

ГАЗПРОМНЕФТЬ. Совместно с ведущими вузами, Газпромнефть реализует программы профильной подготовки бакалавров и магистров по востребованным в отрасли специальностям, а также программы дополнительного профессионального образования (ДПО). В 2020 году «Газпромнефть» запустила проект «Лига вузов» — это комплексная система взаимодействия компании с высшими учебными заведениями, ориентированная на развитие партнерств и кросс-функционального взаимодействия. Она включает также цифровую платформу, которая позволяет формировать кросс-функциональные команды с участием представителей вузов и «Газпромнефти» для совместной реализации проектов любого масштаба. В «Лигу вузов» входят 24 вуза из 13 регионов России.

Специальные чемпионаты и турниры для будущих специалистов давно встроены в программу подготовки кадров © Фото из открытых источников

СЕВЕРСТАЛЬ. Металлургический гигант регулярно участвует в мероприятиях для талантливой молодежи, выступает партнером студенческих чемпионатов по решению кейсов Metal Cup Championship, CUP MISIS CASE и других. Компания активно привлекает студентов, предоставляя молодым специалистам возможность самостоятельно выбрать карьерный путь развития — экспертный или линейный. Приоритетное внимание «Северсталь» отводит признанным школам подготовки металлургов и горных инженеров: Московскому институту стали и сплавов; Санкт-Петербургскому политеху; Череповецкому госуниверситету; Саратовскому ГТУ.

Органы власти обычно немного отстают от бизнеса в продуктивных инициативах. И заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая и Глава Минобрнауки Валерий Фальков высказываются за необходимость налаживания отношений вузов и бизнеса там, где они вот уже как почти десять лет эффективно работают. Государственные программы поддержки бизнеса в плане обучения и профессиональной подготовки кадров, в первую очередь, ориентированы на малый и средний бизнес. Крупный бизнес решает собственные кадровые задачи самостоятельно.