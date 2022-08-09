Старейшее уральское предприятие отмечает 80-летие

«Коксохиммонтаж — Урал» отмечает 80-летний юбилей. Организация поставляет металлоконструкции для крупнейших строек и месторождений Урала и Сибири еще со времен Великой отечественной войны.

Современные технологии позволяют делать сложнейшие металлоконструкции © Фото из открытых источников

В 1942 году фронт отчаянно нуждался в металле. В эту тяжелую военную пору Наркомстрой предписал создать сеть организаций особой строительно-монтажной части «Коксохиммонтаж» Главчерметстроя. Так в Челябинске было создано особое строительно-монтажное управление № 6. Перед управлением стояла нелегкая задача с помощью простейшего технического оснащения в кратчайшие сроки дать фронту столь необходимую поддержку из тыла. Несмотря на крайне низкий уровень механизации, задача была выполнена достойно: в течение короткого срока в строй были введены коксовые батареи № 1 и № 2 с полным комплексом углеподготовки и цехами улавливания.

Постепенно производство росло, становилось всё более современным, реализовались самые прогрессивные проекты. В Челябинске появился механизированный склад огнеупоров, далее был смонтирован растворный узел, позволяющий использовать контейнерные поставки мертеля. В 60-тых на Челябинском металлургическом заводе при строительстве коксовой батареи № 7 впервые в практике были изготовлены и смонтированы подпечные борова из жаропрочного железобетона, также была смонтирована мастерская установка для рулонирования резервуаров и изготовления монтажных установок.

Предприятие долгие годы поддерживало статус одного из лидеров в своей сфере и освоило новые направления деятельности: «Резеврвуаростроение с технологическими трубопроводами» на объектах крупнейших российских компаний.

Следуя требованиям времени, предприятие было реорганизовано в компанию, которая в последние годы производила и поставляла металлоконструкции для обустройства ряда месторождений: Яро-Яхинского, Новопортовского, Северо-Русского, Ярудейского, Салмановского (Утреннего), Южно-Тамбейского, Харбейского; завода по сжижению природного газа (СПГ) в Магнитогорске.