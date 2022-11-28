В отдалённом районе Нового Уренгоя открылся бассейн

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Новый трёхэтажный спортивный объект Коротчаево назвали «Полярный», как решило народное голосование в мае. Тёплым переходом он соединён со школой имени Д. И. Коротчаева. В центральной части бассейна — шесть дорожек в чаше размером 23 на 12 метров. Здесь оборудованы спортивные залы, зимний сад, буфет. Плаванием ежедневно смогут заниматься более 350 человек.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

В этот же день красную ленточку разрезали и на ледовом катке «Айсберг», хотя работать он начал немного раньше. Оба проекта, включенных в адресную инвестиционную программу региона, реализованы при участии ПАО «Транснефть» в рамках благотворительной деятельности компании. На их реализацию направлено 348 млн рублей на условиях софинансирования с правительством ЯНАО.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

При участии ПАО «Транснефть» на территории Пуровского и Тазовского районов ЯНАО с 2015 года введено в эксплуатацию 12 объектов социальной инфраструктуры, реализованных в рамках строительства магистрального нефтепровода «Заполярье — Пурпе». Непосредственно в Коротчаево построены два жилых 48-квартирных дома, спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика», канализационно-очистные сооружения и газовая котельная с сетями, детский сад «Семицветик». В октябре 2020 года открыт автомобильный мост через реку Пур.

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Строительство этих объектов осуществлялось за счёт средств, аккумулированных в соответствии с шестисторонним соглашением о взаимодействии, заключённым между полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ПАО «Транснефть», АО «Корпорация Развития».