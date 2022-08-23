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Судостроение и судоходство

В Ливадии спущен на воду паром «Станислав Агапов»

20 августа в Приморье на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе (входит в группу «Доброфлот») состоялся спуск на воду парома «Станислав Агапов» проекта 03770.

Судно «Станислав Агапов» построено для Усть-Камчатского района Камчатского края на смену работающему более 50 лет парому «Капитан Драбкин».

Длина судна проекта 03770 составляет 34,8 м, ширина — 9,6 м, ледовый класс — Arc4. Паром может перевозить 50 пассажиров и 7 легковых автомобилей (или 3 грузовых и 2 легковых автомобиля). Разработчик проекта — компания «Форсс Технологии».

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=71213206&id=456244593&hash=0d38cccf79ff2728
Источник: https://vk.com/wall-166596029_185217

судостроение
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