В Ливадии спущен на воду паром «Станислав Агапов»
20 августа в Приморье на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе (входит в группу «Доброфлот») состоялся спуск на воду парома «Станислав Агапов» проекта 03770.
Судно «Станислав Агапов» построено для Усть-Камчатского района Камчатского края на смену работающему более 50 лет парому «Капитан Драбкин».
Длина судна проекта 03770 составляет 34,8 м, ширина — 9,6 м, ледовый класс — Arc4. Паром может перевозить 50 пассажиров и 7 легковых автомобилей (или 3 грузовых и 2 легковых автомобиля). Разработчик проекта — компания «Форсс Технологии».
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=71213206&id=456244593&hash=0d38cccf79ff2728
Источник: https://vk.com/wall-166596029_185217
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