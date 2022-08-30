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Город находится на востоке европейской части России, у подножия Уральских гор, на берегу реки Кама. От Перми до Москвы — более 1100 км, а до Екатеринбурга — 300 км. Пермь появилась в XVIII веке как небольшое поселение у одного из первых медеплавильных заводов в Предуралье. Сейчас это один из российских миллионников. В 2023 году Пермь будет праздновать 300-летие.

1. Территория Перми заселена с древнейших времён — археологи исследовали в черте города более 130 объектов от каменного века до позднего средневековья. Первые упоминания о посёлке на этом месте появились в 1647 году, но официальным днём начала истории Перми считается 15 мая 1723 года. Именно в этот день по указу Петра I начали строить первый завод по выплавке меди и серебра. А торжественное открытие города состоялось в 1781 году, уже при Екатерине II.

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2. Революция 1917 года была сложным временем для Перми. Город на полгода захватили части Сибирской армии, которая воевала против большевиков. Когда Красная армия отбивала город, сожгли весь Камский речной флот и часть Волжского, взорвали железнодорожный мост через Каму. Пермь долго восстанавливалась после этих событий.

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3. В 1940 году Пермь переименовали в Молотов — подарок в честь 50-летнего юбилея председателя правительства СССР. В 1957 году историческое название вернули и город снова стал Пермью.

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4. Градообразующей осью Перми исторически является река Кама, приток Волги и главная река Западного Урала. Вдоль камских берегов город вытянулся на 70 км.

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5. Коммунальный мост через Каму построили в 1967 году. Сейчас это автомобильный мост, но до 1994 года на нём были и трамвайные пути — тогда планировали развивать районы в Камской долине, на правом берегу реки.

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6. В 2005 году построили Красавинскиий мост. До этого Коммунальный был главной дорогой, которая соединяла районы Перми на правом и левом берегу Камы.

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7. Первая пермская набережная появилась в начале XIX века — тогда часть берега выложили бутовым камнем. Затем на берегу появилась прогулочная тропинка. Полноценную набережную построили в 1969 году. А в 2003 году провели конкурс на проект реконструкции — по новому плану на набережной должны были появиться эскалаторы, лифты и искусственный мыс.

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8. В 2009 году проект переработали — убрали слишком дорогие элементы. А в 2016 году открылась новая набережная с пешеходными дорожками, спортивными площадками, спусками к воде. А ещё здесь есть скульптура Землячок Лукьян, ротонда.

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10. В 2009 году на парапете набережной установили арт-объект «Счастье не за горами» — инсталляция была сделана из красных двухметровых фанерных букв. Когда уровень воды в реке поднимался, видна оставалась только надпись. Надпись установили в 2009 году, а в 2021 году начали реконструкцию этого участка набережной. Надпись сняли и планируют вернуть в конце 2022 года. А пока на её месте установили другую — «Временное счастье». Буквы поменьше и сделаны из картона — действительно временные.

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11. Спасо-Преображенский кафедральный собор построили в 1820 году в единственном пермском мужском монастыре. А сам монастырь перевезли сюда из села Пыскор — разобрали здания и сплавляли по Каме в Пермь. В Спасо-Преображенском соборе разместили огромный 22-х метровый иконостас Пыскорского храма, колокола тоже взяли из монастыря.

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12. В 1922 году собор решили упразднить и отдали здание областному музею. В 1931 году снесли некрополь (кладбище на территории храма) и сделали на его месте зоосад.

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13. Собор передали РПЦ в 2008 году, через два года на колокольне снова появился крест. Картинная галерея съезжала отсюда долго, но сейчас она уже не работает.

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14. Панорама Перми.

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15. Городская эспланада Перми. Обычно эспланадой называют открытое пространство перед крепостью. В Перми крепостей не было, а на месте будущей площади протекала небольшая речка и стояли деревянные двухэтажные дома. В 1960-х пространство начали расчищать, чтобы построить новые районы. А в центре архитектор предложил сделать большую площадь.

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16. Вместо речки Пермянка на площади появился светомузыкальный фонтан.

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17. Роль крепости рядом с эспланадой Перми играет здание Законодательного собрания — бывший Дом Советов.

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18. Правительство Пермского края.

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19. На фасаде — классический чеканный герб РСФСР.

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20. В 2010 году перед входом в здание законодательного собрания Пермского края установили арт-объект — слово «Власть» из шести бетонных букв. На самом деле, это — скамейки.

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23. Дом Мешкова — главное здание Пермского краеведческого музея. В экспозициях представлена история края с древнейших времён. А раньше этот особняк принадлежал крупному российскому предпринимателю и благотворителю. Здание построили в 1820 году, но оно с тех пор было два крупных пожара. В 1918 году здесь располагался штаб третьей армии Восточного фронта, затем медицинский факультет, ресторан, гостиница. Краеведческий музей получил здание в 2007 году.

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24. Ж/д вокзал Пермь-1 в 1874 году стал начальным пунктом самой первой железной дороги на Урале. А в 1940 году напротив ж/д вокзала построили речной — с тех пор пассажиры могли пересесть с поезда на теплоход и продолжить поездку по Каме. Но в 1990-х спрос на пассажирские перевозки по реке резко снизился. Здание использовали под торговлю, проводили здесь выставки музея современного искусства. Сейчас здание не используется.

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25. Речной вокзал. Пермь — город на большой реке, поэтому развитию речной навигации уделяется особое внимание. С речного вокзала Перми теплоходы отправляются в круизы почти каждый день, длительность плавания — от 3 до 19 дней в зависимости от направления, которое может быть как кольцевым — с возвращением на место отправления, так и одностороним.

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26. Из Перми на теплоходе можно отправиться в круиз по Волге, Каме, Дону и другим рекам. Самыми популярными направлениями из Перми являются Астрахань, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Самара.

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28. Гостиница «Урал» — самая крупный комплекс в Перми, да и на всём Западном Урале. Раньше на её месте стояли деревянные двухэтажные дома, но их снесли и в 1983 году построили новую большую гостиницу.

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29. В гостинице «Урал» 400 номеров.

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30. В этом доме находился ночной клуб «Хромая лошадь», в котором при пожаре в 2009 году погибло 156 человек. В 2011 году рядом со зданием открыли мемориал жертвам пожара в виде беседки, стилизованной под часовню.

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31. Говорят, что планы улиц Перми разрабатывал лично первый губернатор края — Карл Фёдорович Модерах, российский военный инженер и государственный деятель.

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32. Администрация Перми.

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33. Театр оперы и балета имени П. И. Чайовского — один из старейших музыкальных театров в России. Труппа открыла свой первый сезон ещё в 1842 году. В 1863 году здание сгорело, но через год построили новое — это был небольшой деревянный театр на площади перед зданием городской Думы. А к 1880 году закончили строительство нового каменного здания. Современный театр открылся в 1959 году. Архитекторы перестроили почти всё здание — увеличили число зрительных мест, изменили отделку. От прежнего театра осталась только сцена — она такая же, как в XIX веке, то есть самая маленькая, если сравнивать её со сценами всех музыкальных театров России.

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34. Пермский государственный институт культуры (ПГИК). Здание было построено в 1885 году, раньше в нём было Духовное училище. Дом относится к памятникам архитектуры федерального значения.

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35. Многофункциональный жилой комплекс «Астра». У объекта много наград — премия «Приметы городов 2017», лучший реализованный девелоперский проект в Перми по FIABCI «Prix d’Exellence Awards» в 2016 году и в номинации «Наследие. Реставрация» в 2017 году.

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36. Комплекс располагается в центре Перми и известен благодаря необычной ломаной кровле, которую заказчик был вынужден сделать, чтобы сохранить перспективу на другие исторические здания центра.

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37. Это первый в Перми квартал, организованный по принципу периметральной застройки с закрытым зеленым двором для жителей. Внешний периметр здания и исторические пассажи образуют оживленные коммерческие улицы, включая объект в жизнь центра города.

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38. Здания построены на месте бывшей табачной фабрики «Астра».

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39. В центре Комсомольского проспекта есть пешеходная дорожка, которая отделена от проезжей части деревьями и чугунной решёткой.

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40. Башню на здании УВД Пермского края называют «Башней смерти». Говорят, что в стенах здания замурованы тела строителей, а под землёй находятся камеры для заключенных и проход на кладбище. Ходят легенды, что в здании по ночам регулярно раздаются звуки выстрелов, а внутри ходят тени многочисленных жертв.

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41. Здание Пермэнерго на Комсомольском проспекте построили в 1956 году. Угол здания украшает квадратная башня. Говорят, что в ней находится оборудование связи и «марка» для геодезистов, которая является пунктом полигонометрии. А три дома с башнями имеют точные координаты, которые геодезисты используют как ориентиры.

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42. К приезду Александра I в Перми соорудили белоснежную ротонду с колоннами. Говорят, что изящная постройка понравилась императору. Эта деревянная ротонда украшает пермский парк Горького уже почти 200 лет — её построили в в 1824 году.

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43. ЖК «Новый Центр» в Перми состоит из трёх новых 23-этажных домов. В зданиях витражное остекление, динамическая подсветка.

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44. Название города произносят с мягкой «р». Это противоречит правилам русского языка, но так сложилось исторически. Благодаря этой особенности местные жители легко отличают приезжих, не знающих об этой особенности.

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45. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Здание начали строить 1913 году, в нём планировали разместить Губернскую земскую управу. Но когда в Перми в 2016 году решили открыть новый университет, здание сразу отдали ему.

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46. Центральная часть Перми и вид на коммунальный мост.

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47. В 2011 году проводился конкурс на благоустройство площади имени А.П. Гайдара. Победил Александр Жунёв, который предложил оформить её в виде огромных солнечных часов. По-пермски площадь называется кольцо у Перми-2.

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48. «Пермские ворота» — художественный проект Николая Полисского. Ворота сделаны из хаотично скреплённых между собой еловых брёвен. На строительство ушло 5200 брёвен. Этот проект — часть реконструкции Сада Камней.

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49. Экстрим-парк в Перми построили в 2009 году — это аналог такого же парка в Луисвилле. Здесь ежегодно проходят рейтинговые соревнования по прыжкам в высоту на двухколёсных велосипедах, встречи фаерщиков.

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50. Этот многоквартирный дом построили в 1949 году — тогда это было одно из крупнейших зданий Перми. Дом называют «Ворота в город», потому что он расположен рядом со станцией Пермь-2.

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51. Ж\д станцию Пермь-2 открыли в 1899 году, но тогда она называлась Пермь-Заимки. В 1910 году станцию переименовали в Пермь-2, а первую стали называть Пермь-1.

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52. Бизнес-центр «Авангард».

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53. Дворец Культуры имени Солдатова начали строить в 1940 году, а торжественное открытие было в 1952 году. В этом здании работал первый в Перми телецентр, который транслировал телепередачи 3 раза в неделю на расстояние до 10 км.

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54. На постройку Вознесенской (Федосьевской) церкви верующие Перми жертвовали немалые суммы, часть средств даже приходила по завещаниям жителей. В итоге в 1904 году церковь построили. Но после 1930 года в здании было общежитие, затем — хлебозавод. В 1970-х годах хлебозавод переехал, а здание начали реставрировать — хотели оборудовать в нём органный зал. Но органа в церкви так и не появилось, а в 1991 году здание отдали верующим.

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55. Офисный центр Sota. Изначально в этом здании планировала разместить свой новый офис пчеловодческая компания «Тенториум», поэтому здание спроектировали в виде сот. Позднее компания вышла из проекта, но владельцы все равно решили реализовать его в начальном дизайне.

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56. Жилой комплекс «Паруса над Камой» и башня ПАО «Ростелеком».

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57. Арбитражный суд Пермского края.

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58. Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год.

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59. Камская ГЭС входит в Волжско-Камский каскад ГЭС. Это верхняя ступень каскада на Каме. ГЭС запустили в 1956 году, тогда это была вторая по мощности станция в СССР.

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60. До 1990-х через шлюзы проходили не только суда, но и плоты с лесом.

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61. Камская ГЭС.

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62. Как и Екатеринбург, Пермь была основана в 1723 году — как Егошихинский медеплавильный завод. Предприятие на реке Егошихе близ её устья начали строить 4 мая 1723 года. Именно этот день и считается датой основания Перми. Место для завода выбрал и участвовал в закладке сам В.Н. Татищев. Сам же населённый пункт (деревня Егошиха) возник тут ещё до 1647 года. Егошихинский завод проработал до 1788 года, когда был закрыт из-за истощения руд.

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65. Правильное название декоративной арки на улице Ленина — Спираль времени. Конструкция состоит из 7 металлических арок, а внутри протянуто более 370 метров светодиодного кабеля. В освещение заложено 30 программ, которые можно переключать дистанционно.

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