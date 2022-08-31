В Волгоградской области открыли первые комплексы для быстрой зарядки электромобилей

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Первые два специализированных комплекса для быстрой зарядки электромобилей открылись в среду в Волгограде у ТРК «Европа Сити Молл» и в городе Волжский на улице Карбышева, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Открытый в среду комплекс включает два мультистандартных зарядных устройства мощностью 60 кВт каждое, благодаря разному типу коннекторов услуга доступна для различных марок электромобилей. Заправка способна обслуживать до шести машин одновременно. Предусмотрен режим быстрого заряда: для «дозаправки» автомобилистам придется потратить всего несколько минут, а для полного заряда — в среднем 30 минут. Интересно, что крыша зарядной станции представляет собой солнечную батарею — «зеленая» энергия будет использоваться наряду с ресурсом, поступающим из сети, рассказали в пресс-службе.

В волгоградском регионе активно внедряют «зеленые» технологии, развивают альтернативную энергетику: с 2018 года возвели шесть солнечных станций общей мощностью 120 МВт. В 2021 году в Котовском районе открыли первый в области ветропарк. Все это позволяет не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и повышать надежность и качество поставки ресурса жителям, промышленным и социальным объектам, а также диверсифицировать оптовый рынок электроэнергии.

На федеральном уровне утверждена и действует концепция по развитию производства и использования электрического автотранспорта. Согласно этому документу, в 2021-2024 годах в стране планируют значительно увеличить выпуск электрокаров, а также запустить в эксплуатацию более 9 тыс. зарядных станций.