В Новом Уренгое открыли детскую поликлинику и женскую консультацию

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Важное событие для Ямала: в Новом Уренгое заработала современная детская поликлиника и женская консультация. Пятиэтажное здание оснастили передовым медицинским оборудованием, внутри — удобные кабинеты, широкие коридоры, холлы и тихие лифты.

Новая детская поликлиника примет первых пациентов уже в понедельник, 5 сентября. Она рассчитана на 500 посещений в смену, а за один рабочий день врачи смогут осмотреть до тысячи ребят.

© sever-press.ru

Отдельный вход новостройки предназначен для женской консультации. Здесь оборудовали дневной стационар, две малые операционные, кабинеты УЗИ, блок для физиопроцедур и восстановительной терапии. Для раннего выявления онкологических заболеваний вскоре заработает цифровой маммограф. Сразу 300 пациентов ежедневно смогут принимать врачи.