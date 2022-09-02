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Медучреждения

В Новом Уренгое открыли детскую поликлинику и женскую консультацию

 © sever-press.ru

Важное событие для Ямала: в Новом Уренгое заработала современная детская поликлиника и женская консультация. Пятиэтажное здание оснастили передовым медицинским оборудованием, внутри — удобные кабинеты, широкие коридоры, холлы и тихие лифты.

Новая детская поликлиника примет первых пациентов уже в понедельник, 5 сентября. Она рассчитана на 500 посещений в смену, а за один рабочий день врачи смогут осмотреть до тысячи ребят.

 © sever-press.ru

Отдельный вход новостройки предназначен для женской консультации. Здесь оборудовали дневной стационар, две малые операционные, кабинеты УЗИ, блок для физиопроцедур и восстановительной терапии. Для раннего выявления онкологических заболеваний вскоре заработает цифровой маммограф. Сразу 300 пациентов ежедневно смогут принимать врачи.
Источник: https://sever-press.ru/2022/09/02/v...bassejnom-i-zhenskuju-konsultaciju/

Новый Уренгой, Ямал, ЯНАО, медучреждение
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