В Новом Уренгое строятся уникальные культурные объекты

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В 2025 году Ноябрьску и Новому Уренгою, ключевым городам Ямала, исполнится по 50 лет. Прекрасным подарком для жителей к празднику станет множество объектов и их строительство идёт полным ходом. Города развиваются по специальным программам, но празднование юбилея Нового Уренгоя удостоилось федерального уровня, ведь это «газовая» столица России. К юбилею в городе построят десятки новых объектов, многие из них уникальны не только для арктических широт, но и в масштабе страны.

Строительством двух новых объектов социальной сферы — Мини-футбольной арены и Детской школы искусств занимается АО «Мостострой-11».

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Мини-футбольная арена строится в микрорайоне «Донской», на пересечении улиц Магистральной и Арктической. Общая площадь четырёхэтажного здания — 12 475 кв. м. Проектом предусмотрены универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1000 мест, фитнес-центр, студия хореографии, тренажёрный блок с залом для групповых тренировок, тренерские, пресс-центр, буфет и другие функциональные помещения.

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На сегодняшний день утепление и гидроизоляция фундамента здания 8870 кв. м завершены, запущена система активной термостабилизации грунтов. Уложено 9300 куб. м бетона каркаса здания, смонтировано 152 тонны металлоконструкций кровли, выполнено 450 куб. м каменной кладки наружных стен и перегородок, 3900 кв. м черновой стяжки полов. Ведутся работы по завершению монолитных конструкций здания, монтаж металла кровли, каменная кладка, монтаж фасадов, внутренних и наружных инженерных сетей, черновая отделка. До наступления отрицательных температур специалисты планируют закрыть теплый контур административной части здания. В строительстве задействовано более 100 человек и 18 единиц техники.

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Детская школа искусств © vk.com

В четырёхэтажном комплексе детской школы искусств, который «растёт» в Южном районе, смогут заниматься больше тысячи юных северян. Она станет крупнейшей на Ямале и одной из самых больших в России. Это решит проблему местных жителей, которые были вынуждены возить детей на занятия через весь город в другой район. Сейчас она готова на четверть.

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В здании расположится концертный зал на 300 мест, классы для репетиций, студии для занятий живописью, музыкой, теоретическими дисциплинами, мастерские для будущих фотографов и видеооператоров. Также будут отведены зоны для выставок, презентаций, для персонала — административные кабинеты.

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Культурный центр © vk.com

Новый культурный центр, который дарит Новому Уренгою к юбилею «Газпром», возводят 1200 строителей. Объект готов на 50%.

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В культурном центре площадью 39 тысяч метров квадратных будет не только концертная площадка на 1100 зрителей, но и гостиница на 26 номеров, библиотека и детский центр, кафе. Это здание будет отвечать всем самым современным требованиям и позволит проводить мероприятия федерального уровня.

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Основная часть сложной скатной крыши будет выполнена в форме снежной дюны, строители уже заняты её монтажом. Также на объекте возводят внутренние самонесущие стены, перегородки и входные групп. Внешние стены, колонны, перекрытия и лестничные марши уже готовы. Идут работы по прокладке системы отопления, сетей водоснабжения и электроснабжения.

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Крытая галерея-променад © vk.com

Будущая крытая галерея-променад включит спортивные объекты, магазины, детские игровые зоны. Её оборудуют фуд-кортом и амфитеатром. На площади больше 70 тысяч квадратных метров расположатся прогулочная зона с магазинами, ресторанами и кафе, площадки для творчества, амфитеатр. Также там будут спортивные объекты — всесезонный манеж для пляжных видов спорта с трибуной для зрителей, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн с прыжковыми вышками.

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Кванториум © vk.com

В Новом Уренгое строится второй на Ямале кванториум — это будет четырёхэтажное здание, в котором разместятся 11 разных лабораторий, планетарий и интерактивный музей. В них дети смогут изучать направления от программирования до пилотирования. Общая площадь здания будет больше девяти тысяч квадратных метров. Снаружи здание будет иметь шестиугольный профиль с разными кубическими объемами, выступающими за линии фасада на разной высоте.

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Более подробно о развитии Нового Уренгоя и его подготовке к юбилею читайте в статьях:

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 1)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 2)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 3)

— Пуровский мост — грёзы становятся былью

— Развитие Сибири (часть 8)

— Развитие Сибири (часть 9)

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