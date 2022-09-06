В Хабаровском крае предприятие в 2 раза увеличило производство пиломатериалов

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Компания «Форпостлес» из Николаевска-на-Амуре Хабаровского края закупила новое оборудование для переработки древесины и в 2 раза увеличила производство досок и бруса.

Инвестиции в расширение производства составили 41,6 млн рублей, из которых 22,4 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 9,6 млн рублей — Фонд развития промышленности Хабаровского края. Мощность предприятия по выпуску пиломатериалов выросла в 2 раза — до 15 тысяч кубометров продукции в год. В рамках проекта создано 12 новых рабочих мест.

«Мы стали первой компанией, которая получила одобрение займа по программе „Проекты лесной промышленности“. И теперь первыми реализовали свой проект. С помощью средств займа ФРП мы приобрели современное технологическое оборудование и увеличили выпуск пиломатериалов, которые затем поставляем для малоэтажного жилищного строительства на Дальнем Востоке», — сообщил генеральный директор компании «Форпостлес» Николай Еремин.

Производство является полностью безотходным: все опилки и щепы идут на выпуск «евродров» (брикетов). В качестве сырья используется лиственница, ель и другие хвойные породы, произрастающие в Хабаровском крае.

Совместная с региональными фондами развития промышленности программа «Проекты лесной промышленности» позволяет получить от 20 до 100 млн рублей под 1% и 3% годовых сроком до 3 лет.

Увеличение производства пиломатериалов способствует решению задач нацпроекта «Жилье и городская среда» и достижению национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», а также отвечает поставленной президентом России задаче по развитию глубокой переработки древесины внутри страны вместо покупки своей же древесины в виде изделий за границей.