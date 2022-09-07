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Новые заводы и цеха

«ГАЗПРОМ» запустил производство СПГ в Ленинградской области

 © cdn.abnews.ru

«Газпром» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области.

В данный момент на заводе работают две технологические линии. Об этом рассказал замглавы компании в ходе Восточного экономического форума.

«Произведено около 30 тыс. на сегодняшний день тонн СПГ. Вчера на заводе прошли 72-часовые комплексные испытания», — отметил он.

Комплекс рассчитан на производство 1,5 миллиона тонн, он включает морской терминал, который обеспечивает отгрузку СПГ танкерами-газовозами различной вместимостью. Продукцию начнут поставлять коммерческим потребителям.
Источник: https://abnews.ru/2022/9/6/gazprom-...izvodstvo-spg-na-stanczii-portovaya

спг, станция "Портовая", ленинградская облсть
  • Нет аватара valex1911
    08.09.2202:40:51

    Наконец-то Газпром взял правильное направление — танкеры, в отличие от труб, не привязаны к какому-либо рынку (особенно тому, где покупатель вдруг решает, что может диктовать цены продавцу), а плывут туда, где тупо заплатят больше денег.

    #1253509
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