«ГАЗПРОМ» запустил производство СПГ в Ленинградской области
«Газпром» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области.
В данный момент на заводе работают две технологические линии. Об этом рассказал замглавы компании в ходе Восточного экономического форума.
«Произведено около 30 тыс. на сегодняшний день тонн СПГ. Вчера на заводе прошли 72-часовые комплексные испытания», — отметил он.
Комплекс рассчитан на производство 1,5 миллиона тонн, он включает морской терминал, который обеспечивает отгрузку СПГ танкерами-газовозами различной вместимостью. Продукцию начнут поставлять коммерческим потребителям.
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08.09.2202:40:51