«ГАЗПРОМ» запустил производство СПГ в Ленинградской области

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«Газпром» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области.

В данный момент на заводе работают две технологические линии. Об этом рассказал замглавы компании в ходе Восточного экономического форума.

«Произведено около 30 тыс. на сегодняшний день тонн СПГ. Вчера на заводе прошли 72-часовые комплексные испытания», — отметил он.

Комплекс рассчитан на производство 1,5 миллиона тонн, он включает морской терминал, который обеспечивает отгрузку СПГ танкерами-газовозами различной вместимостью. Продукцию начнут поставлять коммерческим потребителям.