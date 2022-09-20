В России продолжается строительство новой судоверфи
В России просто бум судостроения, поэтому существующих мощностей давно не хватает. Еще в 2020 году я писал о том, что принято решение строить новую судоверфь в Якутии. Тогда это место, в нескольких километрах от Якутска, в поселке Жатай, выглядело так:
Замечу, судоверфь тут уже была, и даже как-то работала.
Жатайская судоверфь ведет свою историю с начала 40-х годов, когда в удобном затоне реки Лена был организован зимний отстой судов. Во время отстоя суда ремонтировали, и со временем тут появился судоремонтный завод. В 1963 г. был введен в эксплуатацию стапель, с 50-х годов работал плавучий док. С конца 60-х тут начали строить суда, а не только ремонтировать. В основном это были паромы типа СПЖ и несамоходные баржи.
Но то что там сейчас строят — это равноценно строительству новой верфи.
Вообще, рекомендую почитать эту мою статью, там интересная история былого славного судостроительного прошлого этих мест. У нас так часто бывает — сломаем, потом думаем как восстановить.
А это всегда сложнее, чем ломать. Вот и над этим проектом было нависла угроза — пошли задержки. Казалось есть большой шанс что проект провалится.
Но недавно на канале Корабел.ру наткнулся на такие вот свежие фото с места стройки.
Жатайская судоверфь, июль 2022 г. / Фото: Жатайская судоверфь
Значит работа кипит. А ведь верфь очень важная! Потому что Ленский бассейн имеет выход только на Севморпуть, что усложняет поставки речных судов из других регионов. И если развивать тут судоходство, то без строительства судов на месте не обойтись.
По данным правительства Якутии, в бассейне в период навигации эксплуатируется более 700 судов, флот имеет сверхнормативный срок эксплуатации — более 38 лет (норматив — 24 года). На ЖСВ планируется ежегодно строить 10 речных судов, модернизировать шесть судов, утилизировать и ремонтировать суда. До 2036 г. планируется построить 130 речных судов.
Выйти на полную мощность в 10 судов планируют к 2025 году. Плюс еще будет ремонт и модернизация. И судя по размерам цехов — возможности по размерам судов тут будут серьезные.
Радует что проект не заглох, и пусть с задержкой, но стройка идет.
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