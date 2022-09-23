«КАМАЗ» ввел в эксплуатацию участок по выпуску трубок маслоподачи для коробок передач.

На заводе двигателей «КАМАЗа» ввели в эксплуатацию отдельный механизированный участок по серийному выпуску трубок маслоподачи для коробок переключения передач.

В рамках проекта по импортозамещению в Центральной лаборатории технологической точности завода двигателей создали отдельный механизированный участок, который занимается мехобработкой трубок маслоподачи для коробок переключения передач. Для этого сотрудниками лаборатории было разработано около десяти уникальных приспособлений под разные виды трубок. Самую большую сложность в работе представляла конфигурация трубок — изогнутые под разными углами, разных размеров и форм, с отверстиями на разных плоскостях.

«На каждой плоскости необходимо было сделать отверстие, которое бы соответствовало углу наклона и сверления. При этом отверстия имели разный диаметр — от 1,4 до 8 мм, и на разных трубках их разное количество. Все они должны соответствовать конструкторской документации. На выходе трубка должна вставать в свой паз в коробке, все сделанные отверстия должны совпадать», — рассказал начальник Центральной лаборатории технологической точности завода двигателей Владимир Борисов.

Под каждый вид мехобработки было создано своё приспособление, которое позволило повысить производительность труда, сократить потери инструмента из-за его поломок, а также снизить трудоёмкость. Для этого установлены новые слесарные столы, закуплен и доработан необходимый инструмент. Теперь на каждой технологической операции имеются свои «кондуктора» — специальные подставки для фиксации трубок. Трубка укладывается в «кондуктор», при помощи специальных направляющих фиксируется, затем работник делает отметку будущего места сверления.

«До самого сверления трубки проходят кернение, то есть на нужные плоскости трубки производится намётка будущего отверстия. Это обеспечивает точность сверления, которое в свою очередь повышает стойкость инструмента, — поделился Владимир Борисов. — Раньше намечали будущие отверстия вручную при помощи штангенциркуля, на это уходило много времени. Сейчас же, благодаря нашим инструментам, время работы значительно сократилось. Работать стало легче и удобнее».

В месяц с участка выходит около шести тысяч трубок разных типоразмеров. При этом, как отмечают коллеги с участка по сборке коробок передач, возврата по браку нет.