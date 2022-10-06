Новый детсад открыли в микрорайоне Лесной в Иркутске

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Торжественное открытие детского сада на 220 мест состоялось в микрорайоне Лесной в Иркутске. Строительство детского сада велось с 2021 года по национальному проекту «Демография». В здании установлено видеонаблюдение и другие средства безопасности, есть бассейн, пищеблок и медицинский кабинет, комната психологической разгрузки с интерактивной песочницей, спортивный и музыкальный залы. Сформировано 11 групп, для каждой организован отдельный вход. Для маломобильных групп предусмотрен вертикальный лифт-подъемник, входные площадки оборудованы пандусами. Перед зданием обустроили парковку на 35 мест, привели в порядок подъездные пути.