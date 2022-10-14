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Новые заводы и цеха

Омский НПЗ запустил новый комплекс глубокой переработки нефти

 © neftegaz.ru

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» запустил флагманский объект масштабной модернизации предприятия — комплекс глубокой переработки нефти (КГПН).

О запуске нового комплекса рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия-24». Дюков подчеркнул, что производственный комплекс оборудован цифровыми системами управления. Более 60% оборудования комплекса Омского НПЗ изготовлено российскими предприятиями. Инвестиции компании в этот проект превысили 160 млрд рублей.

«На Омском НПЗ мы завершили строительство комплекса глубокой переработки нефти — это масштабный проект. Этот комплекс позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов — дизельного топлива, бензина и керосина. Снизить нагрузку на окружающую среду, повысить промышленную безопасность», — отметил Александр Дюков.

Новый объект за счет внедрения самых современных технологических решений позволил предприятию увеличить глубину переработки нефти практически до 100%. Это уровень лучших мировых производств. Благодаря технологиям глубокой переработки комплекс обеспечит рост производства к уровню допандемийного 2019 года: дизельного топлива — на 34%; автомобильного бензина — на 8%; авиационного керосина — на 10%.

Строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей положительно влияет на укрепление энергетической безопасности страны и полностью соответствует стратегии развития топливно-энергетического комплекса РФ.

Новый комплекс включает секции гидрокрекинга и замедленного коксования. Благодаря этим технологиям КГПН полностью перерабатывает тяжелые нефтяные фракции и выпускает продукцию на принципах экологически безопасного и безотходного производства.

Объект является частью плана реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Омске. Природоохранные технологии комплекса сводят к минимуму общее воздействие производства на окружающую среду. КГПН оснащен современным блоком очистки, который перерабатывает технологический газ в востребованную на рынке продукцию, что дополнительно повышает экологичность нефтепереработки.
Источник: https://gorod55.ru/news/2022-10-14/...-glubokoy-pererabotki-nefti-1736723

Омск, НПЗ
  • Нет аватара termometrix
    14.10.2217:50:30

    Глубина переработки нефти в России/РСФСР, %:

    1991 — 64,0

    1999 — 67,4

    2011 — 70,7

    2014 — 72,4

    2015 — 74,3

    2016 — 79,0

    2017 — 81,0

    2018 — 82,1

    2019 — 83,1

    2020 — 84,4

    #1254669
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