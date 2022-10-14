Омский НПЗ запустил новый комплекс глубокой переработки нефти

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Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» запустил флагманский объект масштабной модернизации предприятия — комплекс глубокой переработки нефти (КГПН).

О запуске нового комплекса рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия-24». Дюков подчеркнул, что производственный комплекс оборудован цифровыми системами управления. Более 60% оборудования комплекса Омского НПЗ изготовлено российскими предприятиями. Инвестиции компании в этот проект превысили 160 млрд рублей.

«На Омском НПЗ мы завершили строительство комплекса глубокой переработки нефти — это масштабный проект. Этот комплекс позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов — дизельного топлива, бензина и керосина. Снизить нагрузку на окружающую среду, повысить промышленную безопасность», — отметил Александр Дюков.

Новый объект за счет внедрения самых современных технологических решений позволил предприятию увеличить глубину переработки нефти практически до 100%. Это уровень лучших мировых производств. Благодаря технологиям глубокой переработки комплекс обеспечит рост производства к уровню допандемийного 2019 года: дизельного топлива — на 34%; автомобильного бензина — на 8%; авиационного керосина — на 10%.

Строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей положительно влияет на укрепление энергетической безопасности страны и полностью соответствует стратегии развития топливно-энергетического комплекса РФ.

Новый комплекс включает секции гидрокрекинга и замедленного коксования. Благодаря этим технологиям КГПН полностью перерабатывает тяжелые нефтяные фракции и выпускает продукцию на принципах экологически безопасного и безотходного производства.

Объект является частью плана реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Омске. Природоохранные технологии комплекса сводят к минимуму общее воздействие производства на окружающую среду. КГПН оснащен современным блоком очистки, который перерабатывает технологический газ в востребованную на рынке продукцию, что дополнительно повышает экологичность нефтепереработки.