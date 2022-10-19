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Медучреждения

В Малаховке открыли новый многопрофильный медицинский центр

 © i.siteapi.org

В клинике могут одновременно проходить лечение до 160 человек, амбулаторное отделение готово принять до 400 человек в день.

В центре проводят реабилитацию после инсультов, инфарктов, травм, черепно-мозговых операций, обследования по самым востребованным направлениям. Кроме того, в центре пациенты могут пройти терапевтическое, кардиологическое, неврологическое обследования, включая УЗИ, ЭКГ и многое другое,в учреждении работают порядка 250 человек.

 © i.siteapi.org

 © i.siteapi.org

 © i.siteapi.org

 © i.siteapi.org
Источник: https://lubgazeta.ru/articles/v-mal...-mnogoprofilnyi-meditsinskii-tsentr

модернизация здравоохранения, Московская область
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