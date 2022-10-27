В Ростове-на-Дону началась тестовая эксплуатация электробуса «КАМАЗ»

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В рамках пилотного проекта КАМАЗ передал в Ростов-на-Дону электробус, который будет в течение месяца курсировать по общественному маршруту. Для зарядки электробуса установлена мощная зарядная станция от оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

Проект запущен в рамках соглашения правительства Ростовской области с ПАО «КАМАЗ» и Sitronics Group о сотрудничестве в сфере развития городского электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры. В следующем году власти планируют запустить на маршруты общественного транспорта Ростова-на-Дону 20 электробусов, а также установить шесть зарядных станций для них.

Инновационный электробус КАМАЗ-6282 выполнен по сложнейшему техническому заданию крупнейшего оператора пассажирского транспорта страны — ГУП «Мосгортранс» и соответствует самым передовым требованиям к качеству и комфорту перевозки пассажиров.

«КАМАЗ является абсолютным лидером по поставке высокотехнологичных электробусов и уверенно следует курсу на развитие экологичного вида транспорта для регионов страны. Уже пятый год в столице России успешно эксплуатируется инновационный пассажирский транспорт. По маршрутам Москвы курсирует 772 электробуса „КАМАЗ“. В течение месяца аналогичный современный инновационный электробус будет проходить тестирование на маршрутах Ростова-на-Дону, и мы рады, что у гостей и жителей города будет возможность по достоинству оценить комфорт и удобство нашей техники, а у представителей транспортного сектора появится возможность проверить электробус в реальных эксплуатационных условиях и рассмотреть возможность дальнейшей интеграции в транспортную систему города», — отметил директор департамента пассажирского транспорта ПАО «КАМАЗ» Данил Гинятуллин.

Чтобы электробус бесперебойно обслуживал пассажиров, в автобусном парке на улице Лекальная установлена зарядная станция. Ультрабыстрая зарядка мощностью 300 кВт сможет восполнить заряд электробуса за 10-20 минут. В течение месяца оператор будет контролировать работу зарядной станции в системе управления и мониторинга, а также составлять график зарядки электробуса, получать отчеты по потреблению электроэнергии и проводить онлайн-мониторинг сети и состояния батареи.

«Участвуя в подобных проектах, мы стимулируем развитие электротранспорта в стране и показываем, что электробусы — отличная альтернатива привычному городскому транспорту. Мы верим, что в будущем весь транспорт перейдет на электротягу, поэтому создание электрозарядной инфраструктуры по всей стране и обеспечение бесперебойности работы электробусов сегодня является нашей основной задачей», — прокомментировал советник президента Sitronics Group Армен Сафарян.

Это не первый совместный проект ПАО «КАМАЗ» и Sitronics Group: компании уже участвовали в тестировании электробуса и зарядной станции в Сочи и Волгограде.