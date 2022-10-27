Началось производство первого полностью российского спутника связи

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Генеральный директор государственной компании «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что отечественные предприятия уже начали производство первого полностью российского спутника связи.

— Первый стопроцентно российский спутник связи и вещания сейчас уже находится в стадии производства, — заявил Волин в ходе конференции Satcomrus-2022. Речь идет об аппарате «Экспресс-АМУ4». Головным предприятием кооперации стало красноярское «ИСС имени Решетнева».

Полезную нагрузку для аппарата должна была делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, но ей пришлось «не совсем по своей воле» отказаться от российского проекта.

В настоящее время создана новая кооперации российских предприятий, объединившая 13 компаний, производящих в общей сложности более трех сотен деталей и узлов.

В настоящее время орбитальная группировка ГП КС состоит из 13 телекоммуникационных спутников «Экспресс». Самые новые на орбите «Экспресс-АМУ3» и «-АМУ7», запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае.

В середине сентября сообщалось, что в России, а также Белоруссии, Афганистане, на Кубе, в Венесуэле, Китае, Сирии и Северной Корее, подключение к спутников сети Starlink станет невозможно. В «лист ожидания» Россия также не входит.