Дагестан увеличил площадь сева сельхозкультур на 12 тыс гектаров
Дагестан увеличил площадь сева сельхозкультур до 372 тыс. га, что на 12 тыс. га больше, чем в прошлом году, сообщается в телеграм-канале правительства республики.
В Дагестане также увеличены площади виноградных насаждений — на 878 га.
Площадь, занятая под овощами в сельхозорганизациях и КФХ в 2022 году составила 1982 га, что на 37% больше к прошлому году. Аналогичная картина складывается и по картофелеводству — в результате проведенной работы посадочная площадь в товарном секторе увеличилась на 76% и составила 709 гектаров.
Под кормовыми культурами было занято 129,6 тыс. га против прошлогоднего показателя 119,1 тыс. га. В республике уже заготовлено 1,527 тыс. тонн кормов, что выше уровня прошлого года.
Отмечается, что в текущем году также планируется довести объемы вносимых минеральных удобрений до 13,9 тыс. тонн в действующем веществе, что на 12% больше, чем в 2021 году.
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