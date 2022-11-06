В Павлово-Посадской больнице Подмосковья открылся корпус после капремонта

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Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Павлово-Посадской центральной районной больнице после капитального ремонта открыт корпус, в который переехали отделения паллиативной помощи и гериатрии, а также сестринского ухода, сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В новый корпус поставлено необходимое оборудование — вертикализаторы, кресла и каталки для принятия душа пациентами, аппараты ЭКГ, кислородные концентраторы, ингаляторы, консоли жизнеобеспечения.

«Всего развернуто 10 паллиативных коек, 35 — сестринского ухода и 25 — гериатрических. Отделения оснащены необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью. Очень важно, чтобы паллиативную и гериатрическую помощь жители получали в комфортных условиях. На проведение ремонта было направлено порядка 180 млн. рублей», — сказала главный врач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова.

Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами.