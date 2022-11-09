Запорожская область получила 69 машин скорой помощи
«В настоящее время по государственной программе России получено 69 автомобилей скорой помощи. Из них 60 марки УАЗ и 9 на базе Газель NEXT. Машины в Мелитополе и районе проходят процедуру регистрации в ГИБДД и в ближайшее время выйдут на линии для работы по назначению», — отметил главный врач Мелитопольского областного центра скорой медицинской помощи Юрий Резниченко.
Это стало возможным благодаря участию в госпрограмме. Новые автомобили передадут Мелитопольскому областному центру скорой медицинской помощи. Старые машины с большим износом переведут в службу технического обеспечения.
Ранее в области находилось 95 машин скорой помощи, однако 80% из них списаны в связи с большим износом.
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