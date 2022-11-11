Окская судоверфь спустила на воду очередной краболов-процессор проекта ССа 5712P «Капитан Манжолин»
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10 ноября корабелы АО «Окская судоверфь» (г. Навашино) прошла церемония спуска на воду головного краболова-процессора проекта ССа 5712P «Капитан Манжолин». О событии сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Краболов-процессор «Капитан Манжолин» строится в рамках программы инвестиционных квот по заказу группы компаний «Русский краб». Это первое в серии из трех судов-процессоров, запланированных к постройке на Окской судоверфи. Помимо этого, по заказу группы на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе строятся семь краболовов-живовозов проекта ССа 5712LS.
Краболов-процессор проекта ССа 5712P — справка
Разработчик проекта — «Дамен Инжиниринг СПб»
Длина — 57,7 м
Ширина — 12.6 м
Скорость — 12,6 узла
Автономность — 40 дней
Экипаж — 32 человека
Производительность фабрики — 15 т/день
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