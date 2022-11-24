В Улан-Удэ прибыла четвертая партия автобусов по БКД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило в Улан-Удэ четвертую партию автобусов в рамках совместного с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» проекта по обновлению городского общественного транспорта в Улан-Удэ.

В четверг, 24 ноября, ГТЛК передала в лизинг местному перевозчику МУП «Городские маршруты» 12 автобусов VOLGABUS 5270, поставляемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Средства на закупку отечественной техники были предоставлены ВЭБ.РФ.

На сегодня в столицу Бурятии передано по программе 47 из 59 автобусов большого класса. Оставшаяся партия машин пополнит парк общественного транспорта Улан-Удэ до конца ноября 2022 года. Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса России и позволяет обновлять технику на льготных условиях даже регионам с низкой инвестиционной активностью и высоким износом парков. Всего ГТЛК поставит перевозчикам столицы Бурятии 124 автобуса общей стоимостью 1,5 млрд рублей, ВЭБ.РФ предоставит на закупку техники 948 млн рублей.

С 2020 года ГТЛК поставила в 20 регионов свыше 1,2 тыс. ед. техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта на 18.11.2022 составляет 21,3 млрд рублей, в том числе 11,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Всего, согласно плану БКД на 2022 год, ГТЛК передаст в лизинг по программе 333 ед. пассажирской техники в 9 городских агломераций — Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую, Улан-Удэнскую, Новосибирскую и Брянскую. Кроме того, компания досрочно законтрактовала поставку автобусов в Пермь по плану нацпроекта БКД на 2023 год.