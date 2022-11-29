В Мытищах открылась взрослая поликлиника на 600 посещений в смену

© mz.mosreg.ru

В городском округе Мытищи начала работать взрослая поликлиника в жилом комплексе «Ярославский». Она рассчитана на 600 посещений в смену.

В новой поликлинике прием пациентов ведут более 50 врачей. Это участковые терапевты, а также узкопрофильные специалисты — урологи, кардиологи, травматологи, хирурги, эндокринологи, офтальмологи, неврологи и другие. Установлено тяжелое медоборудование — рентгенаппарат, маммограф и флюорограф. Работают дневной стационар на 15 коек, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, эндоскопический кабинет. Создана доступная среда для маломобильных пациентов.

© mz.mosreg.ru

«Поликлиника замечательная. Светлые просторные коридоры и кабинеты, приветливый персонал встречает уже у входа. Впечатлило разделение потоков пациентов, то есть жители Мытищ с температурой и другими инфекционными проявлениями заходят через отдельный вход, здоровые и больные жители не пересекаются. Это важно!» — отметила пациентка Татьяна Лясникова.

Записаться на приём к специалистам в новую поликлинику можно через региональный портал Госулсуг, по тел. 122 или инфомат.

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru