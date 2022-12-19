В Новошахтинске Ростовской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком

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16 декабря открылся спорткомплекс с ледовым катком в Новошахтинске.

Центр рассчитан на занятия до 200 человек в день — и детей, и взрослых. Он доступен не только для воспитанников спортшкол, но и для всех горожан. На первом этаже комплекса размещены ледовое поле площадью 1800 квадратных метров с трибунами для зрителей, а также раздевалки для спортсменов. Пропускная способность ледовой арены — 100 человек в смену. На втором этаже расположены спортивные залы и служебные помещения.

На катке будут тренироваться воспитанники новошахтинской детско-юношеской спортивной школы № 3. Уже сформировано восемь групп ребят для занятий хоккеем и три — фигурным катанием, всего 220 человек.

Компания «Газпром» вложила в создание нового объекта более 670 млн рублей. На оснащение комплекса мебелью, техникой, оборудованием и инвентарем было выделено 62,4 млн рублей из регионального и местного бюджетов.

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