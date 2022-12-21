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Новые заводы и цеха

В Новоалтайске открылся завод по выплавке металла для сельхозтехники

 © ap22.ru

20 декабря в Новоалтайске открылось новое производство. Оно включает в себя два участка. На первом, модельном, происходит проектирование и изготовление будущих изделий разных конфигураций. Второй, литейный, является сердцем завода. На нем происходит расплавка металла и его заливка в заранее подготовленные формы. Инвестпроект реализуется с привлечением средств Фонда развития Алтайского края. Общая стоимость проекта — 43 млн. рублей, из которых 23 млн. рублей предприятие получило по программе финансирования «Приоритет».

В данный момент все оборудование успешно прошло все необходимые пуско-наладочные работы и приступило к полноценному производственного процессу.

Производственные мощности позволяют выпускать до 1 500 тонн готовой продукции. На сегодняшний день создано 20 рабочих мест, с перспективой увеличения до 50 человек.

Новоалтайский литейно-механический завод специализируется на производстве изделий из стали и чугуна, широко применяемых в областях машиностроения, горной и сельскохозяйственной промышленностей, железнодорожного транспорта и массового сегмента промышленного транспорта. Фотокорреспондент «Алтайской правды» Олег Богданов побывал на новом производстве.

 © ap22.ru

 © ap22.ru

 © ap22.ru
Источник: https://www.ap22.ru/fotoreportazh/V...ke-metalla-dlya-sel-hoztehniki.html

Алтайский край, металлургия
  • Нет аватара nabludatel71
    21.12.2218:39:51

    Прощу прощения за занудство, а выплавка и литьё — это разве одно и то же? Мне казалось, что выплавка — это получение металла из исходного сырья (первичного или вторичного), а литьё — это отливка металла в формы (он может получаться на месте, но чаще бывает сторонним). Даже здесь в тексте:

    литейный, является сердцем завода. На нем происходит расплавка металла и его заливка в заранее подготовленные формы

    Я бы поправил заголовок.

    #1257166
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