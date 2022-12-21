В Новоалтайске открылся завод по выплавке металла для сельхозтехники

© ap22.ru

20 декабря в Новоалтайске открылось новое производство. Оно включает в себя два участка. На первом, модельном, происходит проектирование и изготовление будущих изделий разных конфигураций. Второй, литейный, является сердцем завода. На нем происходит расплавка металла и его заливка в заранее подготовленные формы. Инвестпроект реализуется с привлечением средств Фонда развития Алтайского края. Общая стоимость проекта — 43 млн. рублей, из которых 23 млн. рублей предприятие получило по программе финансирования «Приоритет».

В данный момент все оборудование успешно прошло все необходимые пуско-наладочные работы и приступило к полноценному производственного процессу.

Производственные мощности позволяют выпускать до 1 500 тонн готовой продукции. На сегодняшний день создано 20 рабочих мест, с перспективой увеличения до 50 человек.

Новоалтайский литейно-механический завод специализируется на производстве изделий из стали и чугуна, широко применяемых в областях машиностроения, горной и сельскохозяйственной промышленностей, железнодорожного транспорта и массового сегмента промышленного транспорта. Фотокорреспондент «Алтайской правды» Олег Богданов побывал на новом производстве.

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru