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Детские сады и школы

Новый детский сад открылся в микрорайоне Лесной в Иркутске

 © www.ogirk.ru

Новый детский сад на 220 мест под названием «Лисенок» открылся в микрорайоне Лесной Иркутска. Воспитанники смогут заниматься в спортивном и музыкальном залах, плавать в бассейне. Для психологической разгрузки предусмотрена комната с интерактивной песочницей, игрушками, цифровой доской и удобной мягкой мебелью.

Помещения оснащены необходимым современным оборудованием, медицинским и процедурным кабинетами. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, системы оповещения, электронные замки, ворота с жесткой фиксацией, а также организован пост охраны.
Источник: https://www.ogirk.ru/2022/12/23/nov...li-v-mikrorajone-lesnoj-v-irkutske/

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Иркутск, детский сад
  • Нет аватара cherev
    23.12.2214:40:53

    Сад хорошо, но столько красного перебор. Это же не пятерочка.

    #1257266
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      23.12.2215:34:06

      В «снежных» странах любят этот цвет — нпр. в Норвегии.

      #1257270
  • Нет аватара siberia2012
    23.12.2217:36:58

    ЛисЁнок, что за дурацкая привычка писать через е.

    #1257278
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