Новый детский сад открылся в микрорайоне Лесной в Иркутске

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Новый детский сад на 220 мест под названием «Лисенок» открылся в микрорайоне Лесной Иркутска. Воспитанники смогут заниматься в спортивном и музыкальном залах, плавать в бассейне. Для психологической разгрузки предусмотрена комната с интерактивной песочницей, игрушками, цифровой доской и удобной мягкой мебелью.

Помещения оснащены необходимым современным оборудованием, медицинским и процедурным кабинетами. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, системы оповещения, электронные замки, ворота с жесткой фиксацией, а также организован пост охраны.