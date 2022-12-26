Волгоградская область получила 55 новых школьных автобусов

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В 30 муниципальных образований Волгоградской области сегодня направлено 55 автобусов различной вместимости — от 10 до 31 места. Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами для обеспечения безопасности.

Всего с 2016 года в регион поступило 523 школьных автобуса, современная техника распределена во все 38 муниципалитетов. В начале 2023 года в Волгоградскую область поступят ещё 8 транспортных средств для перевозки учеников. Школьные автобусы используют для доставки детей в учреждения образования и на различные мероприятия, районные и областные олимпиады, для организации экскурсий. Перевозкой в регионе охвачено свыше 10 тыс. детей из 700 населённых пунктов. Общая протяженность маршрутов школьных автобусов превышает 7,5 тыс. км.