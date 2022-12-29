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Строительство Центрального моста в Новосибирске продолжается — объект обещают сдать в конце 2023 года. До начала 2022 года успели отлить пилоны на высоту 60 метров и завершить 13 из 16 стадий надвижки пролётного строения. Сейчас высота одной стойки 96 метров, другой — 100 метров. До проектной отметки 114 метров осталось совсем немного. Уже установили перемычку весом в 221 тонну — теперь пилоны похожи на букву «Н», как и было запланировано.

Центральный — это четвёртый мост через Обь в черте Новосибирска. Располагаться будет между Октябрьским и Димитровским мостами. Запланировано, что машины здесб будут ездить со скоростью 100 км/ч. Проезд планируют сделать платным — за счёт этих средств строители ещё 20 лет будут выполнять обслуживание конструкции.

Сейчас на вантовом участке моста уже собрано свыше 1700 тонн металлоконструкций и около 2300 тонн специальных вспомогательных сооружений. А когда мост построят, пилоны будут удерживать конструкцию весом 5000 тонн. Одновременно с мостом ведётся строительство транспортных развязок и путепроводов тоннельного типа. 50% проходки закрытой части уже завершено, а общая готовность проекта — 60%. Пилоны будут выше самых больших многоэтажек Новосибирска — уже сейчас с них видно почти весь город.

1. Общий вид на мостовой переход через Обь.

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2. На правом берегу продолжается сборка вантового участка. Он пройдёт над парком «Городское начало» и обеспечит выход на транспортную развязку.

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3. 5000-тонную конструкцию из стали и железобетона будет удерживать на 70 вантах пилон высотой 114 метров.

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4. Сейчас высота одной стойки 96 метров, другой — 100 метров.

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5. В начале ноября был произведён монтаж верхней перемычки пилона.

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6. Конструкция общим весом около 160 тонн находится на высоте 68 м.

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7. Визуально пилон напоминает букву «Н».

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9. Геодезист выставляет плановое высотное положение.

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11. Подача бетона на пилон.

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12. Благодаря стационарному бетононасосу, раствор подаётся на высоту более 100 метров.

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13. Концевое звено бетоновода снабжено гибким шлангом, обеспечивающим локальную подачу смеси к месту укладки.

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14. За каждый такой этап подачи бетона пилон вырастает на 4 метра.

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15. Одна закладка бетона это от 95 до 174 м3 бетона. Для того, чтобы обеспечить такой объём, нужно разгрузить не менее 20 автобетоносмесителей.

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16. Технологическое укрытия для зимнего бетонирования стоек пилона. В зимний период внутри них поддерживается температура +15-20°C.

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17. Вид на город со 100-метровой высоты.

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19. Закладная, которая будет держать вантовый узел.

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21. Фрикционные соединения металлической перемычки пилона.

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23. Уже сейчас возводимый пилон виден с центральной площади города.

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24. Сборка вантового участка.

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26. Площадь Будагова.

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27. Общая протяжённость всех транспортных объектов составит 5,1 километра, длина самого моста — 1,5 километра, ширина — 4-6 полос.

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28. Генподрядчик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС».

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