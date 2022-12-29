Центральный мост в Новосибирске — готовность 60%
Строительство Центрального моста в Новосибирске продолжается — объект обещают сдать в конце 2023 года. До начала 2022 года успели отлить пилоны на высоту 60 метров и завершить 13 из 16 стадий надвижки пролётного строения. Сейчас высота одной стойки 96 метров, другой — 100 метров. До проектной отметки 114 метров осталось совсем немного. Уже установили перемычку весом в 221 тонну — теперь пилоны похожи на букву «Н», как и было запланировано.
Центральный — это четвёртый мост через Обь в черте Новосибирска. Располагаться будет между Октябрьским и Димитровским мостами. Запланировано, что машины здесб будут ездить со скоростью 100 км/ч. Проезд планируют сделать платным — за счёт этих средств строители ещё 20 лет будут выполнять обслуживание конструкции.
Сейчас на вантовом участке моста уже собрано свыше 1700 тонн металлоконструкций и около 2300 тонн специальных вспомогательных сооружений. А когда мост построят, пилоны будут удерживать конструкцию весом 5000 тонн. Одновременно с мостом ведётся строительство транспортных развязок и путепроводов тоннельного типа. 50% проходки закрытой части уже завершено, а общая готовность проекта — 60%. Пилоны будут выше самых больших многоэтажек Новосибирска — уже сейчас с них видно почти весь город.
1. Общий вид на мостовой переход через Обь.
2. На правом берегу продолжается сборка вантового участка. Он пройдёт над парком «Городское начало» и обеспечит выход на транспортную развязку.
3. 5000-тонную конструкцию из стали и железобетона будет удерживать на 70 вантах пилон высотой 114 метров.
4. Сейчас высота одной стойки 96 метров, другой — 100 метров.
5. В начале ноября был произведён монтаж верхней перемычки пилона.
6. Конструкция общим весом около 160 тонн находится на высоте 68 м.
7. Визуально пилон напоминает букву «Н».
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9. Геодезист выставляет плановое высотное положение.
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11. Подача бетона на пилон.
12. Благодаря стационарному бетононасосу, раствор подаётся на высоту более 100 метров.
13. Концевое звено бетоновода снабжено гибким шлангом, обеспечивающим локальную подачу смеси к месту укладки.
14. За каждый такой этап подачи бетона пилон вырастает на 4 метра.
15. Одна закладка бетона это от 95 до 174 м3 бетона. Для того, чтобы обеспечить такой объём, нужно разгрузить не менее 20 автобетоносмесителей.
16. Технологическое укрытия для зимнего бетонирования стоек пилона. В зимний период внутри них поддерживается температура +15-20°C.
17. Вид на город со 100-метровой высоты.
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19. Закладная, которая будет держать вантовый узел.
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21. Фрикционные соединения металлической перемычки пилона.
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23. Уже сейчас возводимый пилон виден с центральной площади города.
24. Сборка вантового участка.
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26. Площадь Будагова.
27. Общая протяжённость всех транспортных объектов составит 5,1 километра, длина самого моста — 1,5 километра, ширина — 4-6 полос.
28. Генподрядчик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС».
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