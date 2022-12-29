Ростех завершил испытания вертолета Ми-171А2 в высокогорье

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех завершил летные испытания многоцелевого вертолета Ми-171А2 на Эльбрусе. В ходе полетов на различных режимах специалисты собирали и анализировали информацию о работе основных узлов и агрегатов винтокрылой машины в высокогорье. В результате для этого типа вертолета будет расширен действующий сертификат на полеты — 3500 до 5000 метров над уровнем моря.

Вертолет Ми-171А2 осуществил испытательные полеты со взлетной массой до 13 тонн. Эксперты проверили работу в высокогорье основных систем: двигателей, вспомогательной силовой установки, кислородного оборудования. Кроме того, в рамках испытаний оценивалась управляемость, маневренность и скороподъемность вертолета на площадках различной высотности.

Ми-171А2 — многоцелевой вертолет тяжелого класса, сертифицированный по категории «А», что подтверждает выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. При этом по ключевым летно-техническим характеристикам Ми-171А2 превосходит серийно выпускаемые вертолеты типа Ми-8/17 — показатели крейсерской и максимальной скорости выше на 10%, а грузоподъемность — на 25%. На Ми-171А2 установлены более эффективный Х-образный рулевой винт, а также новый несущий винт с композитными лопастями и усовершенствованной аэродинамической компоновкой.

«Летно-технические характеристики вертолета Ми-171А2 обеспечивают надежность и эффективность его работы в высокогорной местности. Согласно действующему сертификату, Ми-171А2 может осуществлять взлет и посадку на высоте до 3500 метров над уровнем моря. Испытания доказали, что этот показатель может быть существенно увеличен — вертолет можно будет использовать для перевозки пассажиров и грузов в высокогорье, на высоте до 5000 метров. Расширение эксплуатационных характеристик вертолета — очень актуальная задача, соответствующая потребностям наших заказчиков. В настоящее время холдинг приступил к оформлению дополнения к сертификату типа, документально подтверждающего возможность выполнения на Ми-171А2 взлетов и посадок на высоте до 5000 метров», — отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.

В рамках сертификационных испытаний на высоте до 5000 метров специалисты Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова отработали разнообразные маневры, в том числе с имитацией нештатных ситуаций. Например, так называемые прерванные посадки, когда отказывает один из двигателей и вертолет вынужденно продолжает лететь, заходя на второй круг, а также продолженные взлеты, когда на взлете внезапно один из двигателей полностью теряет тягу и машина продолжает подъем на одном из них. Кроме того, была отработана возможность посадки с выключенными двигателями — в режиме авторотации.

«Мы уверенно выполняли взлеты и посадки с максимальной взлетной массой, вертолет показал высокие показатели энерговооруженности, устойчивости и управляемости в разряженном воздухе, что самым лучшим образом сказалось на безопасности полетов, позволив расширить условия эксплуатации и снять ряд ограничений. Ми-171А2 — настоящий горный вертолет», — прокомментировал руководитель летных испытаний Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Александр Климов.

Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 производства Объединенной двигателестроительной корпорации с цифровой системой управления. Двигатели повышенной мощности с цифровой системой управления БАРК дают вертолетам принципиально новые возможности при эксплуатации на высокогорных территориях и в районах с жарким климатом.