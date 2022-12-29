+1 производство в Московской области. Лодки и катера под брендом FL

Производство лодок в г. Дмитров © Фото из открытых источников

Курс на импортозамещение транслируется в России с 2014 года после введения санкций со странами Запада. А отток иностранных производителей в 2022 году поставил этот вопрос особенно остро. Российские предприниматели, которые достигли успехов в сфере услуг активно инвестируют в производство.

Так, например, Адель Шарафутдинов и Дмитрий Зюзин, работающие в строительстве и торговле, объединились и основали новое производство лодок и катеров. С июня 2022 года им удалось организовать полный цикл выпуска готового продукта, пройти все этапы испытаний и сертификации трех моделей лодок под брендом FL.

«Я уже давно задумывался о собственном производстве и очень загорелся идеей создания водомоторной техники. При этом я понимал, что в таком деле должна быть душа, некий романтизм и ,безусловно, экспертность. Знакомство с Дмитрием Зюзиным, который является именитым рыболовом-спортсменом и успешным предпринимателем по продаже и тюнингу катеров, укрепило мое решение. Я уверен в успехе нашего партнерства», — поделился Адель Шарафутдинов.

Закрытая презентация для дилерской сети состоялась на производстве Московской области 5 сентября 2022 года, широкому кругу потребителей флагманские модели будут представлены на «Московском Боут Шоу» в марте 2023.

Бизнесмены признаются — первый приоритет развития — создание модельного ряда алюминиевых лодок, который максимально закроет потребности рынка. Далее компания планирует переходить на судостроение других видов техники, а также производство комплектующих для судов.