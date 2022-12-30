Модернизация БАМа и Транссиба. Итоги года

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В 2022 году РЖД выполнили задачу по освоению максимального за все предыдущие годы объёма средств на развитие Восточного полигона — 131 млрд рублей.

В рамках I и II этапов в текущем году отсыпано свыше 10 млн куб. м земляного полотна, уложено более 140 км путей, установлено более 300 стрелочных переводов и около 2,5 тыс. опор контактной сети.

По итогам реализации запланированных мероприятий в конце 2022 года суммарная провозная способность БАМа и Транссиба в восточном направлении составит 158 млн т.

В 2024 году провозную способность Восточного полигона планируется повысить до 180 млн т в год.

Одобрена программа поэтапного вывода путевого комплекса ОАО «РЖД» на нормативный уровень до 2035 года.

Из наиболее важных событий было открытие движения по второму пути на перегоне Аносовская — Пурикан в Амурской области.

Это первый объект, построенный в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. Участок находится на линии, соединяющей Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, и решает важную задачу по исключению пересекающихся маршрутов. В результате значительно возрастёт провозная и пропускная способность, что позволит увеличить объём грузов не только с западного, но и с восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Поэтапная реализация масштабного проекта реконструкции Восточного полигона имеет важное значение не только для развития субъектов ДФО, но и для экономики всей страны.