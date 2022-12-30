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Дорожное строительство

Модернизация БАМа и Транссиба. Итоги года

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В 2022 году РЖД выполнили задачу по освоению максимального за все предыдущие годы объёма средств на развитие Восточного полигона — 131 млрд рублей.

В рамках I и II этапов в текущем году отсыпано свыше 10 млн куб. м земляного полотна, уложено более 140 км путей, установлено более 300 стрелочных переводов и около 2,5 тыс. опор контактной сети.

По итогам реализации запланированных мероприятий в конце 2022 года суммарная провозная способность БАМа и Транссиба в восточном направлении составит 158 млн т.

В 2024 году провозную способность Восточного полигона планируется повысить до 180 млн т в год.

Одобрена программа поэтапного вывода путевого комплекса ОАО «РЖД» на нормативный уровень до 2035 года.

Из наиболее важных событий было открытие движения по второму пути на перегоне Аносовская — Пурикан в Амурской области.

Это первый объект, построенный в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. Участок находится на линии, соединяющей Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, и решает важную задачу по исключению пересекающихся маршрутов. В результате значительно возрастёт провозная и пропускная способность, что позволит увеличить объём грузов не только с западного, но и с восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Поэтапная реализация масштабного проекта реконструкции Восточного полигона имеет важное значение не только для развития субъектов ДФО, но и для экономики всей страны.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/144060

статистика, РЖД, БАМ, Транссиб, Дальний Восток
  • Нет аватара ИвановПетровСидоров
    30.12.2219:43:52

    Поправьте: вазных

    Отредактировано: ИвановПетровСидоров~19:44 30.12.22
    #1257594
  • Нет аватара ИвановПетровСидоров
    30.12.2219:59:03

    Вспоминаются сюжеты времен 90-х про потраченные деньги на БАМ, на дорогу «вникуда». По состоянию дел на 2022 год, РЖД лимитирует вывоз угля с угольных карьеров в восточном направлении. А цены на пике и Китай проглотит всё. А РЖД освоило «всего лишь»     131 млд. руб. и это с учётом инфляции!

    Может чуть-чуть раньше надо было начинать?

    #1257595
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.12.2221:59:11

      Начали в 2009 году, когда по БАМу перевезли всего 12 млн тонн груза и тогдашнее руководство РЖД было поднято на смех и отправлено в отставку.

      В этом году 158 млн тонн.

      #1257603
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    30.12.2220:19:51

    Масштаб расширения БАМа сравним с объемом строительства магистрали в советское время. По сообщениям печати минтранс намерен выполнить работу в более сжатые сроки. Это стало возможным благодаря уже освоенным территориям и сложившейся инфраструктуре ( спасибо героям-первопроходцам ! ). Теперь БАМ символ разворота на восток и стройка века номер один. Но даже если предельно экстремальные условия несколько сдвинут график расширения дороги, часть грузов уже готов принять на себя круглогодичный Северный морской путь.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~20:56 30.12.22
    #1257599
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.12.2222:02:36

      К сожалению, отстаём от графика. Должны были ввести несколько участков вторых путей. Много рабочей силы вынуждено было уйти на другие объекты (строят железнодорожные войска).

      Но люди делают, что могут.

      И новая магистраль от Эльги на Охотское море строится в помощь БАМу.

      #1257604
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