Новую школу в поселке Ола торжественно открыли на Колыме

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Накануне, 29 декабря, в поселке Ола состоялось долгожданное открытие новой школы на 800 учебных мест. Более 30 классов, лаборатории, аудитории для специальных предметов, современное, высокотехнологичное оборудование, помещения для внеучебной деятельности, просторный актовый зал с современным световым и звуковым оборудованием — одним словом, все, что нужно для гармоничного развития юных колымчан, сообщают в пресс-службе Правительства Магаданской области.

Особенностью школы стало ее оформление с уважением к истории родного края и выдающихся земляков. В атриуме, где можно провести свободное время после уроков, даже смонтирована масштабная карта Магаданской области. А каждая стена в школе оформлена тематически в зависимости от предназначения помещения.

Для физического развития ребят в школе есть несколько спортзалов: для занятий ритмикой, командными играми с мячом, общей гимнастикой и тренажерный зал. Одновременно можно проводить до пяти уроков физкультуры.

Стоит отметить и то, что в школе применено самое современное оборудования для управления процессами жизнеобеспечения. Регулировать работу коммунальной системы можно дистанционно, с компьютера или планшета.

© magoblduma.ru

© magoblduma.ru

© magoblduma.ru

© magoblduma.ru

© magoblduma.ru

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