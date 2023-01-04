Якутский кооператив «Хочо» запустил молочный комплекс

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В селе Харбалах Таттинского района Якутии ввели в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 120 голов с кормоцехом. Новый коровник производственного кооператива «Хочо» построен взамен аварийного по госпрограмме развития сельского хозяйства.

Кооператив «Хочо» — резидент программы по созданию условий для специализированных скотоводческих хозяйств молочного и мясного направления. Всего здесь содержатся 336 голов крупного рогатого скота, в том числе 131 дойная корова, а также 126 лошадей.

Новый животноводческий комплекс кооператива полностью механизированный. Он оснащён технологическим оборудованием, здесь есть доильная установка, танк-охладитель, стойловое оборудование, система поения животных. Также предусмотрены комфортные подсобные помещения для персонала, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.

Стоимость объекта составляет 34,6 млн рублей. Расходы на строительство коровника будут возмещены кооперативу по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».й Афанасьев.