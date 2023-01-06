В Мичуринске открыли новый физкультурно-оздоровительный центр

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Мичуринске Тамбовской области.

ФОК «Триумф» сегодня — это современные спортзалы для занятий футболом, волейболом, баскетболом, дзюдо и самбо, оборудованный фитнес-зал, удобные тренерские, раздевалки и медицинская комната.

Строительство ФОКа обошлось в 102 миллиона рублей, из которых 85 миллионов — это средства областного бюджета.

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Тренировки с комфортом будут проходить у воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва № 4, Спортивной школы олимпийского резерва № 1 «Академия футбола», Детско-юношеской спортивной школы города Мичуринска и подразделения Хоккейного клуба «Тамбов», расположенных в наукограде. Записаться в индивидуальном порядке на занятия смогут также мичуринцы — любители здорового образа жизни.

Благодаря региональной поддержке в Мичуринске спортивная инфраструктура города пополняется новыми объектами. Так, в 2022 году на набережной наукограда появился народный фитнес-парк, здесь также обустроен городской стадион, а практики Мичуринска в сфере физической культуры и массового спорта одержали победу на Всероссийском конкурсе.

https://tambov-...yy-kompleks.htm