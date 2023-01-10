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Детские сады и школы

В посёлке Оредеж Ленинградской области после капитального ремонта открылась школа

 © online47.ru

Средняя общеобразовательная школа открылась в поселке Оредеж Лужского района Ленобласти после завершения капитального ремонта. Работы по реконструкции провели в кратчайшие сроки — менее чем за год.

Здание образовательного учреждения было построено еще в 1958, но с тех пор его ни разу не обновляли. Однако благодаря государственной программе комплексного развития сельских территорий, которая действует в Ленинградской области, учебное заведение удалось оперативно привести в порядок.

В учреждении заменили кровлю и инженерные сети, отреставрировали помещения, а также обустроили библиотеку и актовый зал. Кроме того, специалисты модернизировали столовую, пищеблок и спортивный зал.

Оредежская школа уже возобновила работу, открыв двери для учащихся в понедельник, 9 января.

 © online47.ru

 © online47.ru

Юрий Намлиев / vk.com
Источник: https://online47.ru/2023/01/09/v-po...nogo-remonta-otkrylas-shkola-171864

Ленинградская область, школа
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