В посёлке Оредеж Ленинградской области после капитального ремонта открылась школа

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Средняя общеобразовательная школа открылась в поселке Оредеж Лужского района Ленобласти после завершения капитального ремонта. Работы по реконструкции провели в кратчайшие сроки — менее чем за год.

Здание образовательного учреждения было построено еще в 1958, но с тех пор его ни разу не обновляли. Однако благодаря государственной программе комплексного развития сельских территорий, которая действует в Ленинградской области, учебное заведение удалось оперативно привести в порядок.

В учреждении заменили кровлю и инженерные сети, отреставрировали помещения, а также обустроили библиотеку и актовый зал. Кроме того, специалисты модернизировали столовую, пищеблок и спортивный зал.

Оредежская школа уже возобновила работу, открыв двери для учащихся в понедельник, 9 января.

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© online47.ru

Юрий Намлиев / vk.com