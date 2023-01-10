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Электроника, электротехника и приборы

Российские ученые разработали атомную батарейку с повышенной в 10 раз мощностью

 © politikus.info

Ученые НИТУ «МИСиС» представили инновационный автономный источник питания — компактную атомную батарейку, которая может работать до 20 лет.

За счет оригинальной 3D-структуры бетавольтаического элемента ее размеры уменьшились втрое, удельная мощность повысилась в 10 раз, а себестоимость — снизилась на 50%.

«Конструкция позволяет на порядок повысить эффективность преобразования энергии, выделяющейся при распаде β-источника, в электроэнергию, что в перспективе снизит себестоимость источника примерно на 50% за счет рационального расходования дорогостоящего радиоизотопа», — рассказал один из разработчиков Сергей Леготин, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС».

Батарейка может быть применена в нескольких функциональных режимах: в качестве аварийного источника питания и датчика температуры в устройствах, используемых при экстремальных температурах и в труднодоступных (или совсем не доступных) местах: в космосе, под водой, в высокогорных районах.
Источник: https://misis.ru/university/news/science/2020-08/6898/

перспективные разработки, приборостроение, МИСиС
  • Нет аватара vlTepes
    10.01.2315:47:59

    жалко нет характеристик — напряжение, ток

    #1257869
    • foxkeys foxkeys
      10.01.2317:02:40

      Ну, если пройти по ссылке — там есть:

      "Выходные электрические параметры предложенной конструкции составили: ток короткого замыкания IКЗ — 230 нА/см2 (в обычной планарной — 24 нА), итоговая мощность — 31нВт/см2, (в планарной — 3нВт). Конструкция позволяет на порядок повысить эффективность преобразования энергии, выделяющейся при распаде β-источника, в электроэнергию, что в перспективе снизит себестоимость источника примерно на 50% за счет рационального расходования дорогостоящего радиоизотопа, — рассказал один из разработчиков Сергей Леготин, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС».

      Отредактировано: foxkeys~17:03 10.01.23
      #1257877
    • Аlex М Аlex М
      10.01.2317:03:55

      Аналогичный вопрос, допустим берем ток 10 миллиампер — будет 20 лет давать как минимум 10 мА? Какое напряжение и есть ли его стабилизация

      #1257878
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