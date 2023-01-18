ОДК изготовила первую серийную турбину большой мощности ГТД-110М

© rostec.ru Как отметил заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, с 2024 года компания намерена выпускать по две турбины в год и постепенно наращивать производство

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в Ростех) выпустила первую серийную российскую турбину большой мощности ГТД-110М для ТЭС «Ударная». Об этом рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

По его словам, с 2024 года ОДК намерена выпускать две турбины в год и постепенно наращивать производство. «Производство турбины большой мощности ГТД-110М уже идет, Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха изготовила для ТЭС „Ударная“ первую серийную машину. С 2024 года планируется выйти на выпуск двух турбин в год с постепенным наращиванием объемов производства в дальнейшем», — заявил Артяков.

Он подчеркнул, что говорить о конкретных проектах, в которых будет применяться данная машина, пока преждевременно. «Мы рассматриваем внутренний рынок как основной, его объем составляет несколько десятков единиц таких агрегатов», — добавил замгендиректора.

В сообщении на сайте Ростеха отмечается, что агрегат успешно прошел испытания на Ивановских парогазовых установках (ПГУ) и будет передан на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае.

Газовая турбина изготовлена предприятием «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области. Разработчики — ПАО «Интер РАО», группа «Роснано» (инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии») и госкорпорация «Ростех» (ПАО «ОДК-Сатурн»).

Замгендиректора ОДК по энергетическим и промышленным программам Сергей Михайлов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что машина по техническим параметрам не уступает зарубежным аналогам и имеет меньшие массогабаритные характеристики, что существенно расширяет возможности по доставке газотурбинного двигателя заказчикам.

ГТД-110М — серийный газотурбинный двигатель большой мощности, предназначенный для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок на генерирующих объектах Единой энергетической системы России. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт.