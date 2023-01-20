В Белоярске Алтайского края открылся новый культурно-спортивного комплекс

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19 января в Белоярском районе Новоалтайска открылся новый культурно-спортивный комплекс.

Объект построили в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Из регионального бюджета на него было потрачено более 120 млн. рублей.

В просторном здании разместились заслуженные и только начинающие свой творческий путь коллективы. Но всех объединяет одно — радость от того, что теперь можно заниматься в новом культурно-спортивном центре.

В зале по хореографии вместе с «Коробейниками» (заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества) разместились самые маленькие танцоры, им примерно по 5 лет. Это ансамбль народного танца «Калина красная».

— Наш ансамбль выступает на всех городских праздниках, участвует в фестивалях. Дети очень энергичные, работоспособные, хотят везде успеть, — рассказала руководитель ансамбля «Калина красная» Татьяна Ежова.

© www.ap22.ru

© www.ap22.ru

© www.ap22.ru

© www.ap22.ru

© www.ap22.ru

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