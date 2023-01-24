Нижнетагильский металлургический комбинат запустил новый участок

© telecon-tv.ru

23 января в колёсобандажном цехе НТМК введён в работу новый участок по приёмке и обработке колёсных центров для локомотивов. С вводом в эксплуатацию нового участка уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения заготовок, повышена общая эффективность цеха.

Для работы участка приобретено современное оборудование: сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъёмных и технологических отверстий, балансировочная машина для проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Для проверки качества поверхности изделий закуплена установка «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию.

Инвестиции в приобретение оборудования составили около 110 млн рублей.

Для работы нового участка штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек.