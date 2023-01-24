Нижнетагильский металлургический комбинат запустил новый участок
23 января в колёсобандажном цехе НТМК введён в работу новый участок по приёмке и обработке колёсных центров для локомотивов. С вводом в эксплуатацию нового участка уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения заготовок, повышена общая эффективность цеха.
Для работы участка приобретено современное оборудование: сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъёмных и технологических отверстий, балансировочная машина для проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Для проверки качества поверхности изделий закуплена установка «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию.
Инвестиции в приобретение оборудования составили около 110 млн рублей.
Для работы нового участка штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек.
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