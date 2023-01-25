В Красноярске открылась одна из самых больших поликлиник за Уралом

© kraszdrav.ru

На улице Дмитрия Мартынова в микрорайоне Покровском открылась одна из самых больших поликлиник за Уралом. Прийти на прием к терапевту красноярцы смогут уже 25 января, а в течение недели учреждение заработает в полную силу, сообщают в краевом Минздраве.

Общая площадь здания новой поликлиники — более 15 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 900 посещений в смену, в штате, по данным министерства, числится более 500 человек.

Как описывают в Минздраве, в поликлинике пациенты смогут получать комплексную медпомощь в одном месте. Здесь находятся 24 терапевтических участка для жителей микрорайона, рентгеновское отделение, акушерско-гинекологическое с оперблоком, стоматология, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, онкологии, круглосуточный травмпункт и другие.

В поликлинике создан диагностический центр, который будет принимать жителей не только района, но и всего Красноярска, а также аптека.

По данным сайта госзакупок, в финале работы обошлись почти в 1,2 миллиарда рублей.

© kraszdrav.ru

© kraszdrav.ru

© kraszdrav.ru

© kraszdrav.ru

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