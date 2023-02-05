Российские школьники завоевали три медали на Корейской выставке научных и инженерных проектов

Трое российских школьников стали участниками Корейской международной выставки научных и инженерных проектов (KSEF), сообщает издание «Нож». Это один из крупнейших международных конкурсов для молодых ученых.

«Петр Бурлаков и Александр Красильников получили золотые медали — за исследования «Тета-двойственность рациональных струнных зацеплений» и «Накрытия и соответствия Галуа для алгебраических объектов в гомотопической категории», — сообщает издание

Работа Виктора Шишмарева подназванием «Поиск минимальной длины слова в нижнем центральном ряде свободной группы F2» завоевала серебро.

Все призеры учатся в Лаборатории непрерывного математического образования (ЛНМО). Их педагоги — Дарья Аксенова, Аршак Айвазьян и Владислав Романовский.

В этом году в конкурсе принимали участие 500 школьников из разных стран миры — Южной Кореи, Китая, Ирана, Турции, Таиланда, стран Европы и Азии.