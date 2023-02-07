В рамках импортозамещения разработано модульное реле серии РП30

ООО «ВНИИР-Промэлектро» в рамках импортозамещения разработало малогабаритные двухконтактные, трехконтактные и четырехконтактные реле модульное серии РП30.

РП30 - АБС Электро © Фото из открытых источников

Данное реле является полным аналогом реле таких производителей как Schrak, Finder, Relpol, Shenler и предназначено для применения в электрических схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок, как комплектующее изделие. Начало серийного производства реле серии РП30 с розеткой и модулями планируется в конце 1 квартала 2023 года.

ООО «ВНИИР-Промэлектро», входящее в группу компаний «АБС Электро», является первым российским предприятием, которое запустит серийное производство этой продукции.