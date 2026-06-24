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1 день назад 1564
ruselco Судостроение и судоходство

Теплоход для Енисея готовят к запуску

Пассажирские суда «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» были заложены на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК. Это крупнейший гражданский заказ в истории предприятия.

Оба судна предназначены для перевозки пассажиров по реке Енисей на маршруте «Красноярск — Дудинка — Красноярск». Этот маршрут уже 70 лет обслуживается двумя трехпалубными теплоходами «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов».

Головное пассажирское судно проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев» предназначено для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью 5000 км.

Судно является первым в России класса река-море, построенным специально для арктической зоны.

Судно оснащено носовым трапом и кормовым слипом с 12-местным катером для гарантированной высадки на необорудованный берег в любых условиях.

По сообщению компании «Русское электротехническое общество» — изготовителя электрооборудования для судна проекта — в настоящее время их специалистами ведется пусконаладка оборудования — преобразователей частоты мощностью 200 кВА для подруливающего устройства судна, а также швартовные испытания.

Преобразователи частоты «Инверс» для подруливающего устройства судна проекта А45-90.2. Производитель: ООО «Русское элетротехническое общество»

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Комментарии 3

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  • Нет аватара DimaY24.06.26 16:18:48

    Красавец!

    #1318292
  • Нет аватара сборщик КМС26.06.26 14:51:21

    Дубенского еще в 2023 году ждали в Красноярске.
    Пришлось уже в период строительства перепроектировать судно под новые системы.

    #1318421