Теплоход для Енисея готовят к запуску
Пассажирские суда «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» были заложены на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК. Это крупнейший гражданский заказ в истории предприятия.
Оба судна предназначены для перевозки пассажиров по реке Енисей на маршруте «Красноярск — Дудинка — Красноярск». Этот маршрут уже 70 лет обслуживается двумя трехпалубными теплоходами «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов».
Головное пассажирское судно проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев» предназначено для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью 5000 км.
Судно является первым в России класса река-море, построенным специально для арктической зоны.
Судно оснащено носовым трапом и кормовым слипом с 12-местным катером для гарантированной высадки на необорудованный берег в любых условиях.
По сообщению компании «Русское электротехническое общество» — изготовителя электрооборудования для судна проекта — в настоящее время их специалистами ведется пусконаладка оборудования — преобразователей частоты мощностью 200 кВА для подруливающего устройства судна, а также швартовные испытания.
Преобразователи частоты «Инверс» для подруливающего устройства судна проекта А45-90.2. Производитель: ООО «Русское элетротехническое общество»
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