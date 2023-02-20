В Санкт-Петербурге открыли ледовую арену спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-юниор»

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В двухэтажном здании оборудованы трибуны для 250 зрителей, обустроены пять мест для маломобильных посетителей.

Есть помещения для индивидуальной силовой подготовки, залы хореографии, тренерские комнаты, медицинский и процедурный кабинеты. Уже в сентябре этого года откроется отделение адаптивного спорта по следж-хоккею. В планах также создать отделение фигурного катания, проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия для жителей города.

Центр олимпийской подготовки по баскетболу, арены на улице Фаворского и на Васильевском острове строились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На них было выделено федеральное софинансирование.

Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею одна из сильнейших в городе. Всего там тренируется 402 спортсмена: одна женская хоккейная команда и одна молодежная профессиональная хоккейная команда. Самым младшим спортсменам «Динамо-юниор» по 8 лет.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

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