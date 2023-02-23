Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

В России прошел испытания электровоз 3ЭС6 «Синара» с новой усиленной кабиной

 © s.ura.news

В России прошел испытания электровоз 3ЭС6 «Синара» с новой усиленной кабиной, позволяющей машинистам выжить даже в случае сильного аварийного столкновения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральских локомотивов», где произвели локомотив.

«Проектируя наш подвижной состав, мы всегда уделяем особое внимание вопросам безопасности. Цифровые технологии позволяют при создании и модернизации локомотивов и электропоездов проводить расчеты на прочность и соударение в виртуальной среде, что значительно ускоряет разработку и внедрение усовершенствований в производство», — прокомментировал генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.

Отличительная особенность новой кабины — в ее конструкции. Она спроектирована таким образом, что даже при серьезной ее деформации внутри остается необходимое пространство для сохранения жизней членов бригады. Кроме того, в обновленной кабине в разы увеличена жесткость и прочность.

Изменения коснулись и материала. Кабина сделана из стали, обладающей более высокими механическими свойствами и стабильными характеристиками при отрицательных температурах (до -70 градусов Цельсия).

Чтобы проверить прочность обновленной кабины, было смоделировано виртуальное столкновение электровоза с большегрузным автомобилем на железнодорожном переезде. В ходе испытаний кабина полностью подтвердила характеристики.
Источник: https://ura.news/news/1052628409

машиностроение, Синара, электровоз
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    23.02.2312:36:34

    Название, на мой взгляд, не совсем удачное.

    Во-первых, спорное даже на сегодняшний день. Может есть более безопасные. Может, по кабине более безопасный, чем другие, а например по торможению и другим параметрам уступает другим моделям.

    Во-вторых, концептуально сомнительное. Возможен ли вообще «безопасный локомотив»?

    За само сообщение конечно «плюс».

    #1259376
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    23.02.2313:07:27

    По мне лучше    

    #1259379
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,