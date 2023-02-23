В России прошел испытания электровоз 3ЭС6 «Синара» с новой усиленной кабиной
В России прошел испытания электровоз 3ЭС6 «Синара» с новой усиленной кабиной, позволяющей машинистам выжить даже в случае сильного аварийного столкновения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральских локомотивов», где произвели локомотив.
«Проектируя наш подвижной состав, мы всегда уделяем особое внимание вопросам безопасности. Цифровые технологии позволяют при создании и модернизации локомотивов и электропоездов проводить расчеты на прочность и соударение в виртуальной среде, что значительно ускоряет разработку и внедрение усовершенствований в производство», — прокомментировал генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.
Отличительная особенность новой кабины — в ее конструкции. Она спроектирована таким образом, что даже при серьезной ее деформации внутри остается необходимое пространство для сохранения жизней членов бригады. Кроме того, в обновленной кабине в разы увеличена жесткость и прочность.
Изменения коснулись и материала. Кабина сделана из стали, обладающей более высокими механическими свойствами и стабильными характеристиками при отрицательных температурах (до -70 градусов Цельсия).
Чтобы проверить прочность обновленной кабины, было смоделировано виртуальное столкновение электровоза с большегрузным автомобилем на железнодорожном переезде. В ходе испытаний кабина полностью подтвердила характеристики.
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23.02.2312:36:34
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